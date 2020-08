Estos son los vuelos que se activarán en Bogotá en septiembre

El Aeropuerto El Dorado volvería a abrir sus puertas en septiembre con unos pocos vuelos autorizados por la Alcaldía de Bogotá.



"La relación de Bogotá con su aeropuerto ha sido dolorosa, pero creo que todos hemos aprendido", manifestó Claudia López. Además, agregó que "hemos acordado que abriremos con tres rutas".



Según confirmó la alcaldesa, serían tres las rutas habilitadas:



Bogotá - Cartagena (y viceversa)



Bogotá - Leticia (y viceversa)



Bogotá - San Andrés (y viceversa)



Estas rutas fueron aprobadas por el Ministerio de Salud porque "cumplen con los criterios epidemiológicos". "Todas van bajando el pico, no subiendo. Hemos tenido también en cuenta un criterio ni equidad: San Andrés y Leticia no tienen otra forma de conectarse con los aeropuertos", afirmó López.



López aseguró que cada tres semanas se evaluará la posibilidad de abrir nuevas rutas.



Adicionalmente habrá un protocolo unificado y se decidió que una persona que tenga síntomas no podrá volar.



"De común acuerdo, aerolíneas, aeropuerto y Secretarías de Salud, le haremos seguimiento durante 10 días a cada persona que se suba a un avión", afirmó la mandataria.



Los vuelos internacionales seguirán suspendidos, con excepción de los que tengan carácter humanitario o sean de carga.

