Denuncian muerte de menor tras supuesta negligencia médica en El Dorado

Mediante una carta abierta dirigida al Aeropuerto El Dorado y a una firma de medicina prepagada, Mónica Pinzón relató su versión del fallecimiento de su hijo Santiago, de 17 años, asociada, según ella, con la presunta negligencia de una médica en esta terminal aérea.



Según Pinzón, el hecho habría sucedido cuando su hijo Santiago “comenzó a toser sangre” cuando se dirigían a abordar un vuelo entre Bogotá y Medellín. El menor, dice su madre, padecía “una cardiopatía de base y discapacidad física e intelectual producto de una hipoxia” en una cirugía.



Al presentarse el hecho, Santiago habría sido llevado al centro médico de una empresa de medicina prepagada en la terminal aérea, luego de que, según la madre, “ningún funcionario del aeropuerto ni de la aerolínea nos ofrecieron ningún apoyo ni ayuda”.



Ya estado en el centro médico, la familia de Santiago habría solicitado una ambulancia para transportar al menor, quien estaría requiriendo oxígeno con urgencia.

“Con dos ambulancias de Colsanitas (que es nuestra EPS y medicina prepagada) parqueadas en la puerta, a la doctora no le pareció que debiera usar ese servicio, no vio “indicación médica para hacerlo”. Así que nos ofreció que nos fuéramos para llegar “más rápido” en un taxi a urgencias, pues pedir una ambulancia, ella creía se demoraría más de tres horas”, reza la carta publicada en Twitter.



Una vez llegaron a un hospital, Santiago habría sido ingresado a una Unidad de Cuidad Intensivo (UCI), “en donde el pasado martes 17 de agosto falleció asociado al episodio que inició en el aeropuerto, y obviamente a sus condiciones de base, desestimadas por esta médica”.

“Hoy al volver al aeropuerto a concluir el viaje ya sin él, a regresar a Medellín con una familia de 4 y no de 5, no podemos dejar pasar por alto la situación, pues este tipo de cosas no pueden ocurrir”, afirmó la madre de Santiago, al tiempo que se declaró a la espera de una respuesta por parte del Aeropuerto El Dorado y la empresa de medicina prepagada relacionada con el tema.



Algunas versiones han indicado que la madre de Santiago sería hermana del embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, pero esto no se ha confirmado hasta el momento.

