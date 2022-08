Los problemas en el Aeropuerto el Dorado iniciaron sobre las 5 de la tarde del 23 de agosto, cuando un avión de carga quedó atravesado sobre la pista sur de la terminal aérea.



La ubicación del avión varado generó que solo quedara en funcionamiento la pista norte y, en consecuencia, hubo un enorme caos que causó la cancelación y el aplazamiento de varios vuelos.



(Le puede interesar: Aeronáutica Civil reporta cierre de pista en el aeropuerto El Dorado de Bogotá)

#ACTUALIZACIÓN | La @AerocivilCol, en conjunto con los operadores aéreos, adelantan las respectivas coordinaciones para reducir las afectaciones que se puedan presentar a los usuarios en el @BOG_ELDORADO. Se recomienda a los viajeros estar en contacto con sus aerolíneas. pic.twitter.com/BmwTnbYxwa — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) August 24, 2022

A cuenta de esta situación, fueron decenas de pasajeros los que tuvieron que pasar la noche y la madruga en las sillas del aeropuerto porque les cancelaron o aplazaron sus vuelos. "Tengo una bebé de año y medio que no ha comido y hay más personas de Barranquilla que no han podido salir. Nos dicen que mañana nos ubican en el primer vuelo, pero la realidad es que a esta hora ya debíamos estar en nuestras casas", señaló una de las afectadas.



Sin embargo, los únicos afectados no fueron los viajeros que salían desde Bogotá hacia sus destinos. Otros, que tenían la capital como lugar de conexión también perdieron sus vuelos y quedaron varados en El Dorado. "Nos dijeron en Pereira que nosotros estábamos asegurados y que nos darían otro vuelo y que si nos quedábamos en Bogotá nos daban donde quedarnos. Total, llegamos acá y aunque nos dieron otro vuelos para mañana nos tienen aquí tirados con niños y todo", anotó el afectado.



Pero para algunos de los viajeros la situación fue más grave. Uno de los sujetos que perdió sus vuelos señaló que era un paciente oncológico que debía cumplir con una de sus citas de quimioterapia y que la habría perdido por culpa de la situación producida en el aeropuerto. "Yo venia de Montería y nos dijeron que habían cerrado la pista, por eso nos retrasaron cuatro horas, pero dijeron que en Bogotá hacían la conexión a Bucaramanga y cuando llegamos nos dicen que no hay vuelo ni hotel y que debemos pasar la noche aquí", dijo.



"Nos tuvieron varias horas encerrados en los aviones con niños pequeños y sin acceso a nada y ahora nos dicen que el problema no es de ellos, que no pueden hacer nada", añadieron los afectados.



Lo cierto es que aunque la situación en la pista ya se normalizó, a esta hora de la mañana los viajeros no han podido ser regresados en su totalidad a sus destinos y se espera que se de un pronunciamiento oficial tanto de la Aeronáutica Civil como del aeropuerto El Dorado frente a las denuncias de los ciudadanos afectados.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL NOCTAMBULO DE CITYTV.