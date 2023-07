Luego de que se volviera viral un hecho de violencia que sufrió uno de los uniformados de la Policía Nacional que prestaba labores de guardia en el aeropuerto El Dorado, en el que un ciudadano de origen canadiense intentó robarle su arma de dotación y además lo golpeó en el rostro, este fue llevado ante las autoridades donde no aceptó los cargos por su conducta delictiva.



La Fiscalía puso al ciudadano canadiense a disposición de Migración Colombia para que adelante los trámites correspondientes y el hombre pueda ser expulsado del país luego de ser acusado de violencia contra servidor público agravada.



(Le puede interesar: Policía agredido en aeropuerto El Dorado narra su versión: 'Evité una tragedia')

En video en el que se ve a un hombre de ciudadanía canadiense, Vince-Tong Sozio, agredir a un policía en el aeropuerto El Dorado ha causado indignación en redes sociales. Tras lo sucedido, el patrullero Jhon Favio Largacha, víctima de la agresión, habló sobre cómo transcurrieron los hechos.



El policía dijo que el pasado martes 11 de julio se encontraba en la parte externa de la plataforma número dos cumpliendo con su trabajo cuando decidió ingresar al interior del aeropuerto para dirigirse al baño.



"Al dirigirme nuevamente a la salida se acerca un sujeto, me llega por detrás, y trata de cogerme el arma de dotación. Me doy la vuelta y le pregunto qué requiere", comentó el patrullero Largacha.



En la audiencia que se extendió por más de cinco horas la fiscal del caso explicó los detalles del actuar delictivo de Vince-Tong Sozio. "en consecuencia con estos actos se evidencia lesiones sin consecuencia pero con una incapacidad de seis días", señaló el ente acusador.



Videos y otros elementos de prueba dan cuenta de que la mañana del pasado 10 de julio, el extranjero, de 34 años, se habría lanzado contra el uniformado para arrebatarle el arma de dotación. Como falló en su intento, lo sujetó del pecho y golpeó en la cara en repetidas oportunidades hasta que varias personas intervinieron.



El patrullero alcanzó a pedir apoyo por el radio de comunicación y fue asistido por algunos compañeros que redujeron al ciudadano canadiense y lo capturaron.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá, imputó a Vince - Tong Sozio el delito de violencia contra servidor público agravado. El procesado no aceptó el cargo.



Ahora, pese a eso, la defensa del acusado señaló que hubo errores en el procedimiento de detención del ciudadano canadiense y que por eso era necesario no impartir legalidad a la captura. Petición que fue rechazada por el juez.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Más noticias de Bogotá