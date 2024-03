Video | En gavilla, seis hombres robaron a un adulto mayor en Bogotá: 'Me amordazaron'

La inseguridad en Bogotá no da tregua. En esta ocasión, un adulto mayor en condición de discapacidad fue atracado, agredido e incluso amordazado por seis hombres que lo abordaron mientras caminaba de regreso a su hogar.

El hecho ocurrió durante la noche del 19 de marzo en las calles del barrio Kennedy Central.

El adulto se identificó como Víctor Oviedo, un residente de la zona, quien después de bajarse del transporte público fue amedrentado sin compasión.

"Pensé en morirme", mencionó con angustia la víctima del atraco para Citytv. El adulto cuentó que le pidió a sus agresores que "le respetaran su vida".

En video quedó registrado el momento del ataque. Foto:City Tv Compartir

El ciudadano, quien fue amenazado con arma blanca, dijo que le hurtaron desde el celular hasta el sombrero.

"Cuando me amordazaron, me cogieron de la nuca, me pegaron un golpe en la cadera y me lastimaron el brazo", expresó.

Víctor Oviedo, de 72 años, comentó que siente nostalgia y miedo por la inseguridad en Bogotá.

En el video se ve cómo después de intimidarlo y despojarle sus pertenencias, los agresores huyen del lugar dejando a este ciudadano tendido en el suelo.

Por último, la víctima hace un llamado a las autoridades del sector, ya que aunque sufrió el ataque a pocas cuadras de un CAI no fue protegido.

Vanessa Pérez Castellanos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

