Buscan a adulto de 95 años desaparecido en Bogotá

Familiares de Germán Rocha, un adulto mayor de 95 años, están preocupados al no saber su paradero desde la mañana de hoy, 9 de junio, cuando salió de su casa a la clínica Nueva EPS del barrio Restrepo, de la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá.

El hombre fue visto por última vez a eso de las 7 a.m., en los alrededores de las instalaciones de la EPS. Según imágenes tomadas por cámaras de seguridad, llevaba una chaqueta, pantalón y zapatos negros con una camisa beige.



De acuerdo a la publicación que alerta su desaparición, al no poder ingresar a la EPS, el adulto se marchó del lugar y no ha podido volver o comunicarse con sus familiares, debido a que tiene problemas de memoria.



Si tiene indicios del paradero de Germán, llame al número 3007972994 para brindar información.



REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO.

Twitter: @BogotaET

Más noticias de Bogotá