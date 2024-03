Adulto mayor desapareció hace más de 240 días en Bogotá: estas son las pistas que persigue su familia

Habitantes de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, están preocupados tras no conocer el paradero de Jesús Restrepo, un adulto mayor de 80 años, desde hace ocho meses.

Según comentaron sus familiares al 'Noctámbulo' de CityTv, el hombre habría desaparecido después de que solicitara unos documentos para realizar un trámite en el barrio Palermo Sur, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Nos asignan un investigador para que él se encargue con la búsqueda, pero nunca nos ayudó ni nada

"En el momento en que nos enteramos, porque fuimos a la casa del hermano con el que vivía él (Jesús Restrepo), afirmó que no había visto a mi padre y tampoco había tenido un contacto con él", afirmó Diana Restrepo, hija del hombre desaparecido.

Dadas las circunstancias, la mujer decidió poner una denuncia ante la Fiscalía como desaparición.

"Nos asignan un investigador para que él se encargue con la búsqueda, pero nunca nos ayudó ni nada", denunció en charla con el 'Noctámbulo'.

Tras lo sucedido, la mujer afirmó que habría llamado al investigador durante seis meses, pero nunca tuvo respuesta, así que comenzó por mano propia la búsqueda de su padre, debido a que comenzó a recibir llamadas y reportes de que lo habían visto.

Jesús Restrepo. Foto:CityTV Compartir

Tuve que dejar mi trabajo, porque 'Diana venga a la Fiscalía; Diana tiene que hacer el proceso en Medicina Legal, porque si no cerramos el caso'

Diana Restrepo tuvo que dejar su trabajo, ya que la búsqueda le ha tomado mucho tiempo: "Tuve que dejar mi trabajo, porque 'Diana venga a la Fiscalía'; 'Diana tiene que hacer el proceso en Medicina Legal, porque si no cerramos el caso...'"

Sus hijos, parientes y nietos piden a las autoridades ayudarlos a dar con la ubicación de Jesús teniendo en cuenta que, según la información que han obtenido de algunas personas, el adulto mayor se encontraría en el departamento de Caldas, en situación de habitante de calle.

"No hemos logrado nada, a pesar de que se han llevado pruebas y han investigado. De hecho, hace ocho días voy a la Fiscalía y me dicen: 'ya no es un investigador, ahora es una investigadora'. Desde ahí no sabemos nada de mi padre y nadie nos colabora", agregó a CityTv.

Lo que más le preocupa a su familia es el estado de salud de Jesús, ya que, antes de su desaparición, habría tenido una fuerte lesión en su columna vertebral, por lo que "tendría algunas dificultades para moverse", informó el 'Noctámbulo'.

Finalmente, los parientes aseguraron que ya habrían puesto la denuncia ante la Fiscalía y Policía, con el objetivo de que se pueda dar con la ubicación del adulto mayor.

*Con información del 'Noctámbulo' de CityTV - Daniel Arévalo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO