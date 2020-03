‘Estoy en Paraguay y necesito llegar a mi país’

Luis Eduardo Alvarado de 65 años viajó por 20 días a visitar a su hijo que vive en Argentina.

Pero, según sus familiares, el hombre está atrapado en Encarnación (Paraguay) en la triple frontera. “Él iba a visitar a mi primo pero no pudo entrar. Ahora está en ese país, solo, y su viaje de regreso es hasta el 30 de este mes”, dijo Lina Sánchez, su sobrina.

El viajero ya habló con la aerolínea pero, según contó, no quieren reprogramarle el vuelo aún sabiendo que si no entra antes del fin de semana, no podrá ingresar a Colombia. “Él es un adulto mayor y no conoce a nadie en Paraguay. Ahora está en un hotel tratando de buscar un vuelo y sus recursos son limitados”, dijo Sánchez.

Él es un adulto mayor y no conoce a nadie en Paraguay. Ahora está en un hotel tratando de buscar un vuelo FACEBOOK

TWITTER

La familia de Luis Eduardo les pide ayuda a las autoridades nacionales para que pueda regresar sano y salvo. Temen por su estado de salud.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com