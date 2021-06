‘Un conductor de camión me golpeó por decirle que tuviera cuidado’

El 1 de junio de 2021, a eso de las 7:10 de la mañana, en la avenida Boyacá con calle 65, sentido sur-norte, Adriana Vargas, quien caminaba con su mascota le reclamó al conductor de un camión por subirse al andén por donde deben transitar los peatones.



“Yo, sin embargo, esperé ante el despiste del conductor, es decir, paré, pero la reacción de este fue la de echarme el carro encima poniendo mi vida y la de mi mascota en peligro”.



Lo único que hizo la ciudadana fue intentar retroceder y recoger a su perro del piso para salvarlo de un atropellamiento. “En ese momento pensé que el conductor no me había visto pero al intentar estacionar de nuevo vuelve y me echa el carro encima”.

Adriana Vargas, víctima del conductor de un carro. Foto: Archivo particular.

El hombre, según la víctima, era consciente de su agresión y se reía mientras lo hacía. “Por eso fui a preguntar al inmueble si ese señor vivía o trabajaba ahí. Era una empresa de productos naturales y a ellos les conté todo lo que había pasado”.

En ese momento, el conductor se baja y la ciudadana le reclama por su comportamiento. “Me dijo que de malas, que él parqueaba donde se le diera la gana, que hiciera lo que quisiera, que el andén era amplio y que yo era la que tenía que pasar por otro lado porque las luces estaban prendidas. Yo trataba de explicarle que el andén era de todos y que tenía que tener cuidado porque, además, él me había visto, pero él intentaba pegarme con el codo y darme cachetadas”.



Luego, según la versión de la mujer, el hombre la agrede a golpes y hasta le pegó un puño a la mascota que cargaba en sus brazos. Dice que la cogió de la chaqueta y que le decía que la quería matar mientras la arrastraba hacía la avenida Boyacá. Otras mujeres de la empresa tratan de evitar el suceso, pero ante la fuerza del hombre quedan indefensas. Las empleadas de la empresa, cuenta la víctima, le pedían que se fuera para evitar más problemas.



También para un motociclista, quien trata de mediar en la situación. Otra vez, el hombre ataca mientras la víctima trata de llamar a la policía. “Mientras hacía eso, otra vez, el mismo señor arremete en contra mía y me agarra a golpes”.



Según la víctima, cuando la policía llegó, 35 minutos después, lo que hizo la empresa fue ocultar al maltratador. “Dijeron que yo era la que había iniciado el conflicto”



La mujer sufrió de varios golpes y en este momento está en tratamiento psicológico.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com