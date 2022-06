Como resultado de las pesquisas que realiza el CTI de la Fiscalía en el caso de la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón fue hallado su vehículo. Había sido dejado en un concesionario del municipio de Chía (Cundinamarca).



El automotor es un Mazda 2 de color negro que, según los investigadores, fue vendido supuestamente por Jonathan Torres Campos, el cuñado y quien es procesado por la desaparición de la mujer de 42 años. El automotor fue canjeado por otro carro de color rojo y 10 millones de pesos.

El hombre fue capturado el martes pasado y presentado al día siguiente ante un juez de control de garantías que le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta participación en la desaparición de la psicóloga. Podría enfrentar cargos por desaparición forzada y homicidio agravado.



Los análisis forenses dan cuenta de que en el automóvil hay rastros de fluidos que corresponderían a la psicóloga desaparecida desde el pasado 7 de junio. Estos están siendo cotejado con los encontrados en su apartamento.



EL TIEMPO pudo conocer que entre las muestras recogidas hay rastros de sangre y signos de violencia. Eso es materia de investigación para expertos forenses.



Adriana Pinzón había estado el último día que fue vista en el sector Tres Esquinas, por la variante hacia Cajicá, el pasado martes 7 de junio a las 6:30 de la tarde. Allí pidió el servicio de transporte a través de una aplicación.



En un video de las cámaras de seguridad del edificio Santa Ana, en Zipaquirá, donde vivía la profesional, se puede evidenciar que luego de que la mujer desapareció, un hombre, que no se alcanza a identificar bien, fue la única persona que logró ingresar a su apartamento. Este extraño entró a la residencia y minutos después la abandonó.



Según la fiscalía, entre las 6 de la tarde y las 7:20 de la noche de ese día, el hombre salió en dos oportunidades con el carro de Adriana Pinzón. Primero, con un morral negro, y luego, con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y que dejó en el baúl del vehículo. Por eso se teme que se trate de un caso de extrema tortura y violencia.



Se supo que algunas pertenencias de la mujer desaparecida habrían sido halladas luego de la captura del hombre, que es señalado como el único que la vio antes de no volverse a saber de ella.



Denuncias de familiares de Pinzón señalan que Jonathan Torres fue el último hombre en ver a la psicóloga. Juntos habrían pactado un encuentro en Chía, y la idea, al parecer, era que el hombre le iba a ayudar a vender el carro a la mujer. Desde ese entonces nunca nadie más volvió a saber de su paradero.



“Él nos informa que Adriana le dijo en ese momento que se iba a devolver a su casa en Zipaquirá y que iba a solicitar un servicio, pero que no sabía de qué plataforma. Desde ahí no tenemos más información. La Fiscalía y el CTI tienen conocimiento de la situación y están adelantando las investigaciones”, confirmó una de sus familiares.



Lo cierto es el cuerpo de la mujer no ha sido encontrado.



BOGOTÁ