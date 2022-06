Sandra Pinzón, hermana de Adriana Pinzón, desaparecida el pasado 7 de junio en extrañas circunstancias en el municipio de Chía, le dio a EL TIEMPO detalles inéditos del caso y de la vida de su hermana. Dice que aún tiene esperanzas de que aparezca con vida y que ella y su familia no descansaran hasta encontrarla.



Sandra Pinzón, hermana de la psicóloga desaparecida, guarda la esperanza de encontrarla con vida Foto: CityTv

Háblenos un poco de su hermana



Ella es una mujer de 42 años. Estudió psicología en la universidad Santo Tomás e hizo una especialización en Recursos Humanos en el Externado. Trabaja para una compañía de petróleos llamada Sudamericanos Energy. Siempre fue una excelente estudiante, de las mejores. Estuvo becada más de la mitad de su carrera y en su postgrado. En su vida profesional y personal siempre le ha ido muy bien.



¿Hace cuánto trabajaba en esa empresa?



Yo calculo que hace unos cinco o seis años. Siempre ha sido una excelente profesional.



¿Y en su vida personal?

No tiene novio, ni esposo. También decidió hace muchos años que no quería tener hijos.



¿Cómo se llama el conjunto en donde vive?



Mi hermana vive en el conjunto de bloques de apartamentos Santa Ana de Zipaquirá. Vivía hace poco allí porque la pandemia la cogió en un apartaestudio en Bogotá. Se había ido a vivir allá en arriendo por los trancones. Ese lugar quedaba cerca de su empresa. Cuando se acabaron las restricciones entregó el lugar y se devolvió al apartamento de su propiedad en Zipaquirá. Ella quería estar cerca de la familia.





Ustedes son tres hermanas ¿Cómo es su relación?



Adriana es la hermana de la mitad. Las tres siempre hemos sido muy unidas. Andamos juntas para todo lado. Lo único que nos ha separado son las cuestiones laborales. Por ejemplo, hubo un momento en que Adriana tuvo una oportunidad laboral en Bucaramanga y vivió un tiempo en esa ciudad. Ella venía saludarnos o mi familia iba a visitarla, pero siempre estábamos en contacto.

¿Qué piensa de que hayan vinculado a la desaparición de su hermana a una persona tan cercana como Jonathan Torres?



Jonathan Torres apareció en nuestra familia hace aproximadamente seis años cuando inició una relación con mi hermana menor llamada Pilar. Se conocieron en el trabajo, en una clínica veterinaria de Chía. Debo decir que mi hermana sí es veterinaria, él no, él solo es como un técnico. Lo cierto es que tenían una relación y nosotros lo acogimos en la familia.



¿Qué tanta confianza le tenían?



Él se había ganado nuestra confianza. Era amable y servicial. En este momento estamos completamente impactados. Es una cosa de locos. Una familia nunca espera algo así, menos de alguien a quien se le abrieron las puertas del hogar. Uno nunca se imagina que alguien de la familia esté relacionado con algo como una desaparición.

¿La veterinaria es de Jonathan?



No. Eso es mentira. Ese fue un proyecto que montaron mis hermanas. Adriana puso el capital. La dueña es mi hermana Pilar y él, Jonathan, es un técnico que entró a trabajar con ellas.



¿Cómo está Pilar?



Muy mal. Ella no sabe ni qué pensar. Siente un dolor inmenso. Ella es nuestra hermana menor y la más mimada. Mi hermana Adriana siempre la ha consentido. Siente dolor por su hermana desaparecida y por el padre de su hijo.



¿Las autoridades les han dado alguna pista del paradero de su hermana?



Hasta el momento no hay pistas de nada. Seguimos igual. Nosotros estamos al lado del CTI buscándola, pero nada se sabe con certeza aún. Sólo hay conjeturas, se buscan pistas, pero hasta el momento no hay nada.

¿Es verdad o no que ayer apareció el cuerpo de una mujer en la vereda San Jorge en Zipaquirá?



No. Lo que estábamos haciendo ayer fue una verificación en campo y un rastreo con ayuda de caninos de la mano del CTI y la Cruz Roja en un sitio que se conoce como San Jorge a donde suelen acudir personas que se drogan. Hay un caño y bastante vegetación. Se estaba descartando un sitio en donde, posiblemente, se podía ubicar a mi hermana.



¿Por qué dicen que su hermana habló de un tema de infidelidad con Jonathan?



Quiero aclarar este punto porque la gente está tergiversando el tema, como vinculando lo que pasó con algo pasional. Lo que dijo Jonathan es que, como mi hermana es psicóloga, fue a pedirle consejo sobre una infidelidad que él estaba cometiendo con Pilar. Eso es lo que él dijo.



¿Ustedes qué sienten qué pasó?



No tengo respuesta a esa pregunta. He analizado muchas cosas y no encuentro explicación. Todo esto es inaceptable. Quiero que conozcan a mi hermana y vean lo buena persona que es. Los que la conocen te van a decir lo mismo. Las tres hermanas somos muy unidas, visitamos juntas a la familia, celebramos almuerzos, cenas. Somos una familia normal. No entendemos nada.

¿Sus padres cómo están?



Solo mi papá está vivo, pero hace poco le diagnosticaron cáncer. Está pasando por una situación muy difícil y ahora, con esta noticia, peor.



¿Hay un seguro de por medio en este caso?



De ese tema sabemos que la empresa en donde Adriana trabaja sí los tiene asegurados, a todos sus empleados. Pero ese, supongo, que es un tema muy privado de ellos. Nosotros no sabemos quién o quiénes son los beneficiarios, es más, si hay o no beneficiarios. También es absurdo cuando dicen que hay otro familiar que está buscando cómo salir del país, eso es mentira. Toda esa información la tiene Adriana y nadie más.



¿Por qué cree que Jonathan tenía documentos de su hermana?



No sabemos. La audiencia fue privada. No nos dejaron entrar. Espero que en una próxima cita con la Fiscalía yo pueda enterarme de muchas cosas.



¿Usted conoce a la persona a la que Jonathan le entregó una maleta con cuchillos?



No.



Una persona ingresó al apartamento de su hermana tras desaparecer ¿Quién es?



Es la señora Anita. Una persona que le ha colaborado a la familia toda la vida, desde que éramos niñas. Ella ayuda a mi hermana con los asuntos de su apartamento y cuando llegó sí vio cosas extrañas porque mi hermana es extremadamente ordenada.

¿Qué cosas?

La puerta no tenía doble seguro, había luces prendidas, las cosas del aseo no estaban en su puesto. Ella dice que vio manchas en el piso. Y, sobre todo, le preocupó que mi hermana no le contestara el teléfono.

¿Qué mensaje le quiere dar al país?



Quiero darles las gracias a todas las personas y medios de comunicación que me están ayudando a encontrar a mi hermana. No estaríamos en todo esto sin su colaboración. Para nosotros es muy triste que este caso se haya vuelto tan mediático, sobre todo, que en nuestro país exista tanta violencia. Las noticias deberían ser más amables. Mi corazón de hermana no me permite rendirme. Voy a seguir buscando a mi hermana. No nos abandonen porque necesitamos que ella aparezca viva.

