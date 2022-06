Un video de las cámaras de seguridad del edificio Santa Ana, en Zipaquirá, es la piedra angular sobre la que se ha construido el caso en contra de Jonathan Torres, el cuñado de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, de 42 años, quien desapareció hace una semana en el municipio de Chía, Cundinamarca.



En las pruebas gráficas que obtuvo la Fiscalía se puede evidenciar que luego de que la mujer desapareciera por completo del rastro de sus amigos y familiares, un hombre fue la única persona que logró ingresar a su apartamento. En los videos de seguridad se pudo evidenciar que este sujeto habría entrado a la residencia y minutos después la abandonó.



No obstante, lo que levantó sospecha en las autoridades es que el hombre que salió de esa casa llevaba consigo una bolsa negra de basura de gran tamaño, y como se puede observar, dentro del plástico habría un objeto de gran tamaño y peso por lo que el hombre casi ni podía alzarla solo.



Por otro lado, en medio de la investigación que adelanta tanto la Policía como la Fiscalía se conoció que algunos elementos personales de la mujer desaparecida habrían sido hallados luego de la captura del hombre que es señalado como el único que la vio antes de desaparecer.



Denuncias de los familiares de Pinzón, señalan que Torres fue el último hombre en ver a la psicóloga. Juntos habrían pactado un encuentro en el municipio de Chía para que Jonathan le ayudara a vender un carro a la mujer. Luego de esto, al parecer, ella pidió un servicio de transporte mediante una aplicación y desde ese entonces nunca nadie más volvió a saber de su paradero.



"Él nos informa que Adriana le dijo en ese momento que se iba a devolver a su casa en Zipaquirá y que iba a solicitar un servicio pero que no sabía de qué plataforma. De ahí no tenemos más información. La Fiscalía y el CTI tienen conocimiento de la situación y están adelantando las investigaciones", confirmó una de sus familiares.



Por el momento se espera que Torres sea entregado a un juez de control de garantías para que se legalice su captura y pueda comenzar un proceso en el que tendrá que declarar y contar que fue lo que paso ese día que la mujer desapareció.





REDACCIÓN BOGOTÁ