Sandra Pinzón, hermana de Adriana Pinzón, quien había desaparecido en extrañas circunstancias el pasado martes 7 de junio, y cuyo cuerpo apareció el sábado pasado en un matorral de la vereda Río Frío en Zipaquirá, habló de lo que sigue en el juicio contra Jonathan Torres, el principal implicado en el crimen.

¿Cómo se enteraron de que el cuerpo había aparecido y cómo reaccionó la familia ante este desenlace?



Independiente de todas las pruebas existentes de lo que le había pasado a mi hermana nosotros queríamos encontrarla viva. Ese día tuvimos que aceptar que ella había muerto. Eso sí, murieron también todas nuestras esperanzas. Estamos supremamente tristes, es un momento muy doloroso para nosotros.

¿Cómo lograron encontrar el cuerpo?



Fue gracias a la pericia de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Ellos hicieron una especie de triangulación con puntos detectados a partir de datos que ellos obtuvieron a través de diversas fuentes como rastreo de aparatos electrónicos y demás, y así dieron con el punto y lograron localizar el cuerpo de mi hermana. Fue un trabajo arduo que tardó varios días.

Fiscalía realiza levantamiento del cuerpo. Foto: Fiscalía

¿Fue verdad que ustedes contrataron a un médium para tener más pistas de su paradero?

No. Yo no sé de dónde salió esa información. Por el contrario, desde que apareció el cuerpo de mi hermana estuvimos como familia muy reservados de hablar. Nosotros somos católicos, muy creyentes. Después de Dios las únicas personas que siempre nos han estado ayudando son los investigadores del CTI de la Fiscalía.



¿Ustedes han podido conocer más del pasado de Jonathan?



Nosotros sí sabíamos que él había sido policía, pero antes de la tragedia no sabíamos que él tuviera otro pasado diferente al que conocíamos. No tiene antecedentes penales, pero, al parecer, sí tiene más denuncias por parte de otras personas por sus actuaciones en el pasado.

¿Qué tipo de denuncias?



Denuncias por temas relacionados con estafas y ese tipo de conductas.



¿Les han dado más detalles de estos hechos?



No y entendemos que es porque cuando ocurren estos casos comienza a llegar mucha información entonces la familia, los medios de comunicación y hasta la Fiscalía debemos ser muy prudentes y revisar cada detalle con filtros. Algunas cosas se ajustarán a la realidad, otras no. Eso es lo que determinan los expertos que investigan.



¿Tienen alguna idea de por qué lo hizo?



No. Eso es una incógnita todavía. La única persona que puede en este momento responder a esa pregunta es Jonathan Torres. Hasta el momento él no ha querido hablar con la Fiscalía, seguramente sí lo ha hecho con su abogado.



El abogado de Jonathan Torres ha salido a los medios a decir que puede haber más personas involucradas y que el móvil del crimen pudo no haber sido el dinero. ¿Qué opina de esto?



Nunca hemos tenido contacto con este profesional y obvio entendemos que tiene una estrategia para defender, como es su labor, a Jonathan Torres, pero creemos que debería tener un poco más de prudencia y cordura en lo que dice, hacer uso de su ética profesional y no desinformar a los medios y a los allegados de Adriana. Todo toca a la familia y la afecta.

Adriana Pinzón era psicóloga y trabajaba en una empresa de petróleos. Foto: Cortesía de la familia

¿Ustedes creen que hay más personas involucradas en el crimen de Adriana Pinzón?



No, y no sospechamos de nadie. El orden de las cosas es respetar la investigación y confirmar cosas con pruebas reales. Pedimos respeto como familia, que no se nos haga daño con especulaciones.



¿Medicina Legal ya les entregó el cuerpo y le dieron cristiana sepultura?

Si. Fue un día muy triste.

¿Cómo está su hermana Pilar, esposa de Jonathan Torres?



Mi hermana está supremamente triste. Muy agobiada. Ella casi no habla. No te puedo describir todo el dolor y todo el malestar que tiene. Lo que pasó fue muy grave. Ellos iban a cumplir seis años de relación.



¿Tiene acompañamiento psicológico?



Sí. La Fiscalía le ha dado el acompañamiento psicológico necesario en estos casos.



¿Cuál es la próxima diligencia judicial?

No sé si en este momento la Fiscalía tenga alguna legalización o solicitud de pruebas nuevas pendientes porque en estos días no me he comunicado con ellos. Yo creo que lo que sigue es el escrito de acusación, que es un instrumento procesal remitido por el fiscal al juez competente, mediante el cual acusa formalmente a una persona a quien considera le cabe responsabilidad penal por la autoría o participación en un delito. En este caso desaparición forzada y homicidio.

¿Y ustedes qué creen que pasó?

Créame, no sabemos. Esta historia ha dado muchos giros. Es muy difícil concluir qué pasó y por qué mataron a mi hermana. Jonathan resultó ser una persona con varias caras, se mostró de una manera ante mi familia y ahora la imagen que teníamos de él cambió. No sabemos si esto que ocurrió le pasó también a alguien más o estaba por pasarle a otra persona. En conclusión, es un tema muy delicado, confirmar o descartar algo es de mucha responsabilidad.



¿La otra pareja de él ha contado algo sobre su comportamiento?

No la conocemos, no hemos hablado con esa familia. El CTI ha tenido completa reserva con ese tema.



¿Qué le dice al país en estos momentos de la investigación?



Yo agradezco todas las muestras de cariño y apoyo que nos han brindado porque en realidad han sido de bastante ayuda emocional. También quiero que entiendan que en este momento decir algo más es difícil porque los sentimientos están a flor de piel. Lo que nos pasó es un llamado para que las familias permanezcan unidas, que disfruten de la vida, de lo que tienen, que se quieran porque en un segundo todo puede cambiar. Pero también, y esto es desafortunado, hay que ser un poco más desconfiados, saber en qué momento y con quiénes es mejor no abrirse tanto.



¿Usted cree que la estrategia de la defensa es declarar que Jonathan tenía problemas mentales?

He escuchado varios comentarios al respecto y podría ser la forma en que su abogado, ante la contundencia de las pruebas en su contra, quiera defenderlo, pero no creo que en un caso tan cruel como este Jonathan pueda evadir sus responsabilidades. Él no podrá eximirse de lo que pasó.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com