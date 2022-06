Fuentes cercanas le confirmaron a EL TIEMPO que verifican si un cuerpo que encontraron en un sector apartado de la vereda San Jorge en el municipio de Zipaquirá podría ser el de la psicóloga Adriana Pinzón pero es un hecho que aún no han confirmado las fuestes oficiales. Ahora estos serán examinados por expertos forenses para confirmar de manera más acertada su identidad, proceso que tardará.

Este diario conoció que fueron encontrados luego de información entregada por las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encuentra en el lugar haciendo el levantamiento de los restos.

Esta profesional desapareció el pasado 7 junio, en Chía (Cundinamarca), y su desaparición fue denunciada por su propia familia ante las autoridades y varios medios de comunicación.

El hombre detenido por el CTI en Zipaquirá (Cundinamarca), cuñado de la mujer, se presentó este miércoles ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Esta diligencia cursa en este momento a puerta cerrada.

Lo que más preocupaba a los familiares y amigos de la mujer era el hallazgo de un video de las cámaras de seguridad del edificio Santa Ana, en Zipaquirá, sobre la que se ha construido el caso en contra de Jonathan Torres, el cuñado de la psicóloga y todas las especulaciones que han surgido del caso.



En estas imágenes, hasta ahora la prueba reina, se puede evidenciar que luego de que la mujer desapareciera un hombre fue la única persona que logró ingresar a su apartamento. Este extraño, quien se presume es Jonathan Torres, entró a la residencia y minutos después la abandonó.



Lo más tétrico es que el hombre que salió de esa vivienda cargaba una bolsa negra de basura grande, y como se puede observar, dentro del plástico habría un objeto de gran tamaño. Le costaba esfuerzo cargarla. Se teme que se trate de una caso de extrema tortura y violencia.



Se supo que algunas pertenencias de la mujer desaparecida habrían sido hallados luego de la captura del hombre que es señalado como el único que la vio antes de desaparecer.

También se investiga si la mujer tenía o no un seguro por una millonaria suma que la cubría y si el cobro de esto puede o no estar relacionado con el crimen. Los investigadores del caso realizaron allanamientos a dos predios, uno en el apartamento de la mujer y otro en un inmueble del cuñado.



EL TIEMPO pudo confirmar que dentro de las muestras recogidas sí hay rastros de sangre y signos de violencia. Eso es materia de investigación por parte de expertos forenses.



Por otro lado también se está averiguando si hay más personas de la familia involucradas en la desaparición de la profesional en psicología así como la ubicación de su vehículo, un Mazda 2 que no ha sido encontrado. Una fuente le dijo a este diario que vienen más capturas en las próximas horas. "No sabemos de dónde se está filtrando toda esa información. No sabemos como familia qué es lo que está pasando pero necesitamos entender qué es lo que se ha descubierto", dijo Sandrá Pinzón, hermana de Adriana.



Denuncias de los familiares de Pinzón señalan que Torres fue el último hombre en ver a la psicóloga. Juntos habrían pactado un encuentro en el municipio de Chía para que Jonathan le ayudara a vender un carro a la mujer. Luego de esto, al parecer, ella pidió un servicio de transporte mediante una aplicación y desde ese entonces nunca nadie más volvió a saber de su paradero. Pero poco a poco se ha ido desvirtuando esta versión.



"Él nos informa que Adriana le dijo en ese momento que se iba a devolver a su casa en Zipaquirá y que iba a solicitar un servicio, pero que no sabía de qué plataforma. De ahí no tenemos más información. La Fiscalía y el CTI tienen conocimiento de la situación y están adelantando las investigaciones", confirmó una de sus familiares.



Por el momento se espera que Torres sea entregado a un juez de control de garantías para que se legalice su captura y pueda comenzar un proceso en el que tendrá que declarar y contar que fue lo que pasó ese día que la mujer desapareció.

