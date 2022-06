EL TIEMPO entrevistó de forma exclusiva a Jimmy Narváez, el abogado de Jonathan Torres, el hombre acusado de desaparición forzada y homicidio. Este último fue la última persona que habló con Adriana Pinzón en su apartamento en Zipaquirá (Cundinamarca) el pasado 7 de junio. Estas fueron sus revelaciones.

¿Usted cómo llegó al caso?



Me contactó la familia de Jonathan Torres. Lo que sé de él hasta el momento es que es llanero, de El Castillo (Meta). Tiene aproximadamente 40 años. Fue miembro de la Policía Nacional. Es experto en explosivos, francotirador, estuvo en zona roja en diferentes zonas del país. Luego de terminar ese lapso de su vida se interesó por el trabajo con los animales. Lo último que hizo fue trabajar en una veterinaria con quien era su esposa, Pilar Pinzón, en Zipaquirá (Cundinamarca). Eso hace unos tres años.



¿Cuál es la versión de Jonathan Torres sobre la desaparición de Adriana Pinzón?



Yo he tenido dos entrevistas con él. Dice que no es responsable de su desaparición, ni mucho menos de matar a su cuñada. Ayer, que hablé con él, le dije que si me contaba todo lo que había sucedido podíamos lograr acuerdos con la Fiscalía, pero él, sin embargo, me ratificó que es inocente a pesar de haber visto la contundencia de las pruebas.

¿Él tiene familia cercana?



Sí. Tiene a su abuela, a su mamá, a sus tías y a una medio hermana. Pero la relación que tienen no es muy estrecha. Cada quien vive su vida.



¿Pero cuándo ve los videos qué dice?



Lo he venido observando detalladamente en las audiencias virtuales. Él está en el bunker de la Fiscalía. Cuando él veía las imágenes lo negaba todo con la cabeza. Solo asegura que no tiene nada que ver con los hechos.



¿Pero acaso no se vio cargando unas pesadas bolsas de basura?



Lo que él dice es que en esas bolsas de basura cargaba varias cobijas y almohadas que necesitaba para adecuar un espacio en donde, posteriormente, llevarían animales. La idea, dice, es que no aguantaran el frío propio de municipios como Zipaquirá.

¿Quién es la persona que la Fiscalía dice que recibió de manos de Jonathan un maletín con cuchillos y papeles ensangrentados?



Es una larga historia. Jonathan tenía una novia con la que le era infiel a Pilar Garzón. El día en que todo pasó él fue a donde el hermano de su aventura y le prestó un carro para que trabajara en Uber y, además, le entregó el maletín para que se lo guardara. Al día siguiente, a Jonathan, le tenían que entregar un dinero adicional por la permuta del carro, pero eso nunca pasó porque el traspaso quedó mal hecho. Ahí surgió un problema con el hermano de su amante. Le reclamaban a Jonathan por un préstamo de un millón de pesos que le habían hecho y por incumplir la promesa de irse a Villavicencio a vivir con esa familia. Así fue que lo comenzaron a presionar. Tiempo después se dieron cuenta por los medios de la desaparición de Adriana y, cuando destaparon en maletín, encontraron papeles y dos cuchillos con sangre. El hermano de su nueva relación llamó a un amigo que tenía en la Sijín y le contó todo. Ahí encontraron prendas de Adriana.



¿Y qué le dice su cliente sobre el maletín?



Él dice que ese maletín no es de él.



¿Él estuvo o no con Adriana Pinzón en su apartamento?



Sí estuvo con ella en su apartamento. No lo niega. Dice que eso pasó a la 1 de la tarde. Que de ahí salieron juntos para el sector de Tres Esquinas a vender el carro. Que él se quedó ahí y ella, Adriana, cogió un Uber y que luego de eso no volvió a aparecer.

¿Y para qué fue al apartamento de ella?



Dice que él le estaba confesando la relación que él tenía con otra mujer por fuera del matrimonio debido a que Adriana Pinzón es psicóloga. Que era una especie de consulta sobre todos los problemas que tenía con Pilar.



¿Él le ha dicho algo sobre el paradero de Adriana?



Dice que como no tiene nada que ver con su desaparición no sabe en dónde esta ella o su cuerpo.



¿Cómo percibe usted el estado mental de Jonathan Torres?



Yo soy abogado penalista hace 35 años y experto en criminología. Lo que he podido saber es que no fue un niño que creció en un ambiente normal. Sé que siempre sintió que su madre no lo quiso. Sé que su pasó por la Policía lo afectó en demasía. Por trabajar en zonas rojas, con terribles problemas de orden público vio morir a muchas personas. Yo creo que él está emocionalmente muy mal. Luego sé que él intentó llevar una vida normal de familia y dedicarse a labores veterinarias. Ser un jefe de familia. Creo que durante el proceso será necesario hacerle un perfil psicológico. Lo que sí le digo es que él no asume ninguna culpa.



¿Cómo actúa Jonathan frente a la presión del caso?



Yo lo veo desesperado con todo esto. No llora.

¿Usted qué cree que hay detrás de todo esto?



No sé. Él no ha revelado nada más. Lo que sí le digo es que en las audiencias no se ha tocado el tema de ningún seguro. Tampoco el tema está relacionado con el carro. Ese lo estaban vendiendo desde mayo. Pronto se dilucidará qué pasó. Por lo pronto está imputado por desaparición forzada y homicidio.



¿Cómo era la relación de Jonathan con la familia de Adriana?

Él me dijo que el papá de Adriana no lo quería y que lo había sacado de la casa.

