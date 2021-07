Adopción de mascotas, tendencia que crece en pandemia

Desde que era niña, Laura Gómez recuerda lo mucho que anhelaba tener en su hogar una mascota con la que pudiera entretenerse. Su madre no lo permitía porque argumentaba que un animal era para estar en espacios grandes, por lo que al vivir en un apartamento no era sencillo. Pero con la llegada de la pandemia, y los posteriores encierros en casa por la cuarentena, la madre, al notar el desánimo su hija, cedió y tomó una decisión que cambió aquel hogar.



“Yo quería una mascota desde que era niña, pero la pandemia me ayudó a convencer a mi mamá de tenerla porque yo vivo en un apartamento y mi mamá siempre ha creído que los animales deben habitar espacios grandes, por lo que nunca me dejó tener. Pero al ver los rezagos emocionales que tenían los encierros en mí, a ella la motivó a darme el permiso”, cuenta Laura.



Fue así como, en marzo de este año, adoptó a un gato de seis meses, gracias a un anuncio en redes sociales. “Una mascota llega a cambiar rutinas, espacios y los olores, y eso fue difícil, pero por fortuna me tocó un animal increíblemente cariñoso, es un gato supremamente consentido” agrega.



Así como Laura, fueron muchas las personas que se animaron a adoptar una mascota, bien sea perro o gato, en tiempos de pandemia y por muchas razones: un deseo que tenían aplazado, sugerencia de especialistas por salud mental, para acompañar a los hijos y más.



Según las cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), el deseo de los ciudadanos de adoptar un nuevo compañero venía creciendo desde el año 2018, pero se disparó durante el presente, pues entre 2019 y 2020 la cifra pasó de 1.147 a 1.800, mostrando siempre una preferencia hacia los caninos.



Hay que tener en cuenta que los datos corresponden solo a los registros de las jornadas distritales de adopción hechas en la capital y con quienes adoptan a través de la página web del Idpyba. Es decir, este número podría ser más alto si se tienen en cuenta las cifras de adopciones que aportan centros veterinarios, refugios de animales, hogares de paso y fundaciones.

Salud mental

Si bien el Instituto no ha mostrado un análisis de que el mayor número de adopciones obedece a los encierros y cuarentena, para algunos podrían estar asociados. Según Luis Manuel Silva, psicólogo de la Universidad Javeriana, tener una mascota puede ser beneficioso para alivianar las situaciones de estrés, aburrimiento y afectaciones en la salud mental de las personas ante el confinamiento.



“La vida en la pandemia se vuelve muy rutinaria en las casas: el trabajo doméstico y la relación con la familia. Adoptar se provee como una distracción porque el animal hace cosas novedosas y dan un elemento diferente a la rutina, además de adquirir interacción con otro ser”, dice Silva.



El experto añade que la llegada de una mascota a la casa puede ser positiva sobre todo para los niños, porque les enseña rutinas de cuidado, conciencia y responsabilidad hacia un ser vivo que les brinda aprendizajes. Sin embargo, esto tiene que ser inculcado por los padres de familia para que el proceso sea fructífero.



“Si no se está cuidando de manera responsable a una mascota, puede ser perjudicial. Si no hay acompañamiento de los padres sobre cómo cuidar a la mascota, un niño se puede llevar un arañazo o una mordida. Entonces, tener una mascota puede ser muy benéfico para un niño si hay un acompañamiento de los padres”.



Animales en la calle

Además de que una mascota puede servir de alivio para la salud de las personas por el encierro, también es importante ver que el ascenso en las adopciones es clave en un contexto como el de Bogotá, donde se estima que existen unos 100.000 animales que viven en la calle. Esto sin contar los entornos traumáticos de los que vienen la gran mayoría de ellos y que entran a centros de adopción del Distrito o privados: abandono, maltrato, con discapacidades o en condiciones especiales por golpes que recibieron, así como enfermedades por haber estado en malos cuidados.



“Siempre que yo adopto le estoy dando una segunda oportunidad de vida a un ser sintiente, de tener un hogar, brindarle alimentación, seguridad. La adopción es un acto de amor y de rescatar un ser indefenso que está en las calles”, manifiesta Adriana Estrada, directora del Idpyba.



No obstante, para expertos es importante seguir fomentando la responsabilidad con los animales, así como la adopción, pues, a pesar de que las cifras ascendieron y en el primer semestre de este año van 338 adopciones en el distrito, aún hay preocupaciones. Por ejemplo, las localidades de Usme, Santa Fe, Tunjuelito, Los Mártires, Antonio Nariño y La Candelaria son las que menor índice de adopción tienen y de las que más registran casos de abandono y maltrato.



“Si no fomentamos la adopción, lo que va a ocurrir es lo obvio: esos animales que están albergados se van a quedar allí encerrados, y los que están en la calle esperando una oportunidad no van a tenerla”, explica Andrea Padilla, concejal de Bogotá y activista de los derechos de los animales.



Ahora, para el Idpyba y otros tipos de centros de adopción, el reto se centra en mantener esas cifras positivas de adopción en Bogotá y que no queden en algo que pasó durante este contexto.

Santiago Buenaventura Salazar-Especial para EL TIEMPO

Twitter: @santiagobuena98

