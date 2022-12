Este fin de semana en la plaza La Santamaría de Bogotá se realizará una jornada de adopción de animales de compañía, desde las 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde. Habrán más de 15 animales que buscan una nueva familia para toda la vida.

“El Idpyba realizará una jornada de adopción para perros y gatos que están buscando un hogar permanente; recuerden que si quieren adoptar es una decisión que se tiene que pensar en familia, considerando las responsabilidades que esto conlleva; si quieren ir y van a adoptar, recuerden que deben ser mayores de edad y llevar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público donde esté la dirección de la casa”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.



La Santamaría también se convertirá en esta Navidad en un punto de encuentro cultural que unirá a todos los ciudadanos, con el desarrollo de una gran variedad de actividades como una feria de emprendimiento, exposiciones, charlas y la jornada de adopciones realizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

“Lo que antes era una arena para la crueldad y el maltrato, se convertirá en un espacio abierto para resignificar la vida. Queremos que la ciudadanía se quede con lo mejor de Bogotá: los animales. Al adoptar, se cambian muchas vidas. Se amplía la familia interespecie, le dan un hogar a un ser que nunca lo ha tenido y nos da más espacio para seguir salvando a otros que aún lo necesitan”, comentó Adriana Estrada, directora general del Idpyba.

Requisitos para el adoptante:

• Toda familia debe estar consciente y segura de la decisión de adoptar a un nuevo integrante. Es un proceso que requiere de al menos dos horas de disposición.



• El titular debe ser mayor de edad y contar con una fotocopia de su documento de identidad y también una foto o fotocopia de un recibo de servicio público actual.



• Para la adopción de felinos, debe disponer de un guacal adecuado para su transporte al nuevo hogar. Para la adopción de caninos, es necesario tener collar y traílla; y en caso de ser un individuo de manejo especial, debe llevar el respectivo bozal.



• Por último, debe recordar que todos los animales son diferentes y actúan de maneras distintas, dependiendo del ambiente en que se encuentren. Los jóvenes llegarán con mucha energía y su proceso de adaptación al hogar requerirá de gran atención y cuidados. En cuanto a los mayores, podrían requerir de cuidados especiales y un estilo de vida más pasivo y tranquilo.

El equipo de adopciones del Idpyba, pensando en el bienestar de las familias interespecie, brindará asesoría al adoptante en el momento de elegir su futuro compañero de vida, con el fin de encontrar el animal de compañía más indicado para cada familia; además, estará presente en el proceso de adaptación al nuevo hogar, para prevenir casos de abandono y mejorar la convivencia.



Todos los animales de la Unidad de Cuidado Animal están esterilizados, vacunados al día y desparasitados recientemente, como también, cuentan con microchip de identificación implantado. Cada uno de ellos tiene una gran historia que contar.

Algunos de los protagonistas de este fin de semana:

Perritos en adopción. Foto: Archivo particular

Perros



Milenaria: Tengo 8 años de edad. Convivo muy bien con otros animales y también con

niños grandes. Me gusta mucho la vida tranquila, sin sobresaltos, por lo que no voy a

necesitar de mucho ejercicio ni juegos, pero sí bastante atención. Si ves mis ojos, estoy segura de que encontrarás el amor, que quien sabe, puede durar milenios.



Tony San: soy Tony San, un mestizo más bien poco activo. Llegué a la Unidad de Cuidado Animal el 5 de mayo de 2021 por el programa de aprehensiones. Mi historial dice que estuve amarrado siempre con un lazo y eso me generó una lesión en mi cuello. Llegué flaquito a que me dieran mimos y la atención médica necesaria, por lo cual ahora tengo una situación clínicamente estable.



Catira: soy Catira y tengo 6 años. Entré a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) por medio del programa de Urgencias Veterinarias, pues me encontraron en estado de salud delicado, con varias heridas por mordedura y un problema metabólico. Soy corpulenta, pero muy calmada y cariñosa. Me gusta mucho la vida tranquila, sin mucho movimiento. Me llevo bien con otros animales y con niños grandes.



Tokio: Soy Tokio, un corpulento macho de 5 años de edad. Soy grande, fuerte y dominante y por eso me gusta ser el líder de la manada, sin embargo, convivo bien con otros animales de compañía y me caen bien los niños grandes. Ingresé por atropellamiento por medio del programa de Urgencias Veterinarias y aunque estoy recuperado por completo, no debo exceder mi actividad física, así parezca muy animado y que tengo mucha energía. Quiero entregar todo mi amor a una nueva familia y estoy seguro de que ellos a mí.



Tigre: soy Tigre, un pitbull de 7 años de edad e ingresé a la UCA, luego de que el Escuadrón Anticrueldad me rescatara de un lugar en el que me maltrataban y no cuidaban bien de mi salud. Actualmente sufro de hipotiroidismo controlado, por lo que debo tomar mis medicamentos muy juicioso. Debo salir a pasear con bozal por orden de la Policía Nacional y si eres una persona experimentada en el manejo de perros como yo, seré el indicado para que comencemos una historia juntos. Ten cuidado con mi interacción con otros animales y niños pequeños, puedo ser brusco por lo fuerte que soy.

Gatos en adopción Foto: Archivo particular

Gatos



Mambo Santos: los Bomberos llevaron a Mambo Santos, un gato de 6 años a la UCA el pasado 18 de julio. Se encuentra en el programa de Abandono y tuvo un diagnóstico que fue manejado por el equipo médico. Quienes deseen adoptarlo, deben saber que necesita una dieta especial ¡Y muchísimo amor! En su programa de alimentación se incluyen muchas raciones de amor y ternura.



Mandy: Mandy es una gata que ha pasado por pruebas difíciles y ahora está lista para una vida llena de comodidades y, sobre todo, atenciones para avanzar en su salud y ser feliz en un entorno familiar. Ella fue encontrada en la calle y, posteriormente en la Unidad de Cuidado Animal, se le diagnosticó leucemia. Adicional a ello, fue mamá de seis hermosos gatitos que ya encontraron su hogar. Ahora el turno es para ella.



Shivaa: Shivaa es una hembra de dos años que ama comer. Llegó a la UCA por abandono el pasado 19 de septiembre. Es tranquila y dócil, y ahora busca un hogar para tener nuevas aventuras, el amor que en algún momento le fue negado y muchas croquetas.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE