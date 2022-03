Este martes, la Secretaría Distrital de Salud informó a la ciudadanía que todas las personas entre 12 y 17 años pueden acceder a la dosis de refuerzo contra el covid-19 si ya cumplieron cuatro meses de haber completado el esquema de vacunación.



De acuerdo con el lineamiento emitido por el el Ministerio de Salud y Protección Social, los adolescentes entre 12 y 17 años podrán recibir únicamente la vacuna Pfizer como dosis refuerzo.



Respecto a esto, la Secretaría de Salud aseguró que la ciudad cuenta con suficiente disponibilidad de biológicos Pfizer para llevar a cabo la vacunación de la población. No obstante, la entidad reiteró que la aplicación de la dosis de refuerzo puede ser aplicada a los adolescentes siempre y cuando no hayan recibido vacunas del esquema regular en los últimos 14 días.



Además, las Secretarías de Salud, Educación e Integración Social estarán verificando los carnés de vacunación contra el covid-19 y del esquema permanente, para invitar y acompañar a las familias a que se pongan al día en las vacunas de los menores de edad.



Para consultar los horarios y puntos habilitados de vacunación puede ingresar a www.saludcapital.gov.co.

