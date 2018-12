Administración de empresas en ocho semestres ofrece la Unisinú

El desarrollo de habilidades múltiples en los administradores de empresas es la nueva tendencia, puesto que junto con las habilidades emocionales cobra un alto valor al enfrentarse en roles de gerencia en la forma de vencer la inestabilidad y el estrés laboral; así como potencializar el trabajo en equipo, entender la diversidad cultural, la equidad de género; además de saber el porqué de un aprendizaje permanente, y la forma de aprender a ser mejores personas cada día.



Un administrador que cumpla ese perfil es el propósito de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, que les permite a los interesados en estudiar esa carrera no solo cumplirla en ocho semestres, sino que cuentan con un programa acreditado en Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional, MEN.

Beneficios que ofrece Unisinú



Una de las ventajas de adelantar los estudios en educación superior en la Universidad del Sinú es su experimentado y cualificado cuerpo de docentes nacionales e internacionales, quienes poseen especializaciones, maestrías y doctorados entre sus estudios. A eso se le suman el Consultorio Empresarial y Contable, el cual sirve para adelantar las prácticas curriculares, y el centro de asesoría para empresas de todo el país.



Sin embargo, el gran plus que tiene el programa de administración de empresas es el Centro de Innovación y Emprendimiento, CIEM, el cual fomenta la cultura del emprendimiento, innovación y creatividad en los estudiantes, egresados, trabajadores y docentes a partir de un acompañamiento constante y puesta en marcha de planes de negocio.



Para Francia Helena Prieto, PhD en Ciencias de la Educación y docente de UniSinú, los nuevos administradores de empresas egresan con diferentes mentalidades, ya sea con el ánimo de dirigir empresas o de conformar las mismas. También reconoce que crear compañía es una de las tantas tendencias que tiene actualmente la profesión, aunque es necesario pensar que lo más importante es el desarrollo de habilidades emprendedoras, las cuales también están enfocadas al conocimiento gerencial.



Ese camino no es sencillo, ya que el desarrollo de esa clase de capacidades entre quienes optan por esa profesión incluye una visión proactiva a partir del conocimiento de los diferentes sectores de la economía y del entorno en el cual se encuentran las empresas. Eso les permite gestionar procesos administrativos que facilitarán la transformación de las organizaciones y contribuirán al desarrollo de la cultura.



“Las instituciones de educación superior deben girar el rumbo de la nave académica y detenerse en la parte sensible de las organizaciones, donde la gestión humana es el punto coyuntural. Una compañía concebida bajo ese modelo tiene futuro, es el norte donde todos deben dirigirse, puesto que se convierte en el reino de las oportunidades, teniendo en cuenta que en las empresas conviven personas de diferentes profesiones”, agrega Prieto.

Administración pensada en la globalización



Prieto, quien es administradora de profesión, añadió que la demanda laboral puede decaer debido a la incorporación de tecnologías en los procesos de producción de bienes y servicios, lo que significa que las competencias en el manejo de las mismas es otra de las tendencias de la administración.



Por esa razón les recomienda a sus futuros colegas comprometerse con sus nuevos roles para estar a tono con el mundo globalizado, así como incursionar en los negocios relacionados con mercados internacionales, reto al que no se le puede poner ninguna barrera.



Por esa razón, la Universidad del Sinú busca que el aspirante a la carrera sea una persona con principios éticos, morales, gran habilidad para trabajar en equipo, excelente manejo de las relaciones interpersonales, dinamismo y pensamiento crítico.



Mientras que el programa que ofrece la universidad fue diseñado para responder a las necesidades de las compañías nacionales e internacionales con componentes esenciales como administración y organizaciones, economía y finanzas, producción y operaciones, mercadeo, gerencia y emprendimiento.



El egresado unisinuano está en capacidad de liderar todo tipo de organizaciones y dirigir contextos socioeconómicos nacionales e internacionales. Cargos como dirección general, mercadeo, finanzas, talento humano; en empresas comerciales, manufactureras, de servicios o afines, tanto en el sector privado como público, están al alcance del administrador de empresas de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm.



