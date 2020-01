Adjudicaron la troncal de TransMilenio por la 68

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adjudicó la troncal de TransMilenio por la carrera 68.



En la tarde de este jueves, cuatro consorcios (Consorcio Eucarístico Carrera 68, Consorcio Infraestructura Avenida 68, Consorcio LHS y Constructora Concreto S.A.) se quedaron con el contrato que no solo levantará una línea troncal, sino que construirá ciclorrutas y hará otras intervenciones urbanas en nueve tramos.



Según el cronograma, la troncal estaría lista en 2025. Se calcula que transportará hasta 33 mil pasajeros por hora.

TransMilenio por la 68 tendrá una extensión troncal de 17 kilómetros y 21 estaciones dispuestas en 10 localidades entre la autopista Sur y la calle 100 con carrera séptima: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

La adjudicación del proyecto se da a pesar de que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, lo rechazó hasta último minuto.



López, en campaña, había propuesto no hacer la troncal por esta vía y, por el contrario, destinar ese dinero a otros proyectos de movilidad como la red de regiotrams y los cables aéreos.



Sin embargo, cuando la Alcaldía de Enrique Peñalosa abrió la adjudicación el 1 de noviembre, redujo el margen de maniobra de López.



De hecho, en un video publicado en su cuenta de Twitter, la alcaldesa aclaró esta tarde que no podía suspender el proyecto sin contar con un respaldo de un juez o de la Procuraduría. De hacerlo sin eso, explicó, podría exponer a la ciudad a demandas por parte de los proponentes.



"Yo no quiero esa troncal, ustedes no votaron por esa troncal. Pero nadie ha objetado jurídicamente esa licitación, ni un juez ni la Procuraduría. Nos quedan pocas horas... a lo largo de la audiencia, si un juez o la Procuraduría nos da orden de suspender, podríamos hacerlo. Si no, muy a pesar, no podemos detener esta obra", explicó López desde su despacho mientras, en otro punto de la ciudad, se adelantaba la anunciada audiencia.

Desconociendo lo que votamos, Peñalosa abrió en Noviembre 1 la licitación del TM 68 y recibió las propuestas en Diciembre 30.



Como pasó en TM7ma, sólo puedo frenar y no hacer TM68 si tengo esa solicitud de un juez o de la Procuraduría.



A mi pesar y lamentándolo no la tengo aún. pic.twitter.com/jIJw4hSffU — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 23, 2020

Por ahora, lo cierto es que TransMilenio por la 68 se hará y será parte del sistema de alimentación del futuro metro de Bogotá.



El director encargado del IDU, Isauro Cabrera, aseguró que este proyecto estaba respaldado por la Financiera de Desarrollo Nacional y por tres años de estructuración. "La Nación participa con la financiación, esto no tiene reversa y es un proyecto de ciudad", fueron alguans de las declaraciones que entregó el funcionario después de conocer los resultados.



La inversión total del proyecto es de 3,17 billones de pesos. El Distrito financió 717.000 millones de pesos para adquisición predial y mantenimiento y el Gobierno Nacional sumó 2,4 billones de pesos para la obra y la interventoría.



El IDU aseguró que este proyecto tendrá "una estación intermodal en la avenida Primero de Mayo donde los ciudadanos tendrán un paso subterráneo para poder acceder a la primera línea del metro y a los vagones de TransMilenio".



Además, tendrá conexión operacional con las troncales NQS, Américas, Calle 26, Suba y 7.ª a través de "pasos subterráneos o puentes vehiculares, sin que los ciudadanos tengan que cambiar de bus".



El proyecto incluye una ciclorruta de 18 kilómetros.







Noticia en desarrollo...



