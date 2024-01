Además de denuncias por acoso laboral a Moreno de Caro, se suman las de estudiantes

Las imágenes y videos que han compartido trabajadores de la Institución Universitaria de Colombia (IUC), en Bogotá, han sido claves en las denuncias de presunto acoso laboral por parte del excongresista Carlos Moreno de Caro.



Sus declaraciones ante medios de comunicación también han permitido que la situación sea ampliamente conocida a la opinión pública y a los organismos de control. Sin embargo, ahora, a estas se suman nuevas denuncias hechas por estudiantes y egresados, quienes dicen que supuestamente hay mala organización al interior de la institución de educación superior.

Sobre el escándalo por presunto acoso laboral que involucra a la Institución Universitaria de Colombia (IUC) y a sus fundadores, se conocieron nuevos testimonios de estudiantes que denuncian irregularidades en la administración.

"Allá no hay gobierno corporativo, allá hay un gobierno que está dirigido por tres fundadores que son Marco, Isaac y Carlos Moreno de Caro", expresó a City Noticias Óscar Granados, un exalumno que lleva un proceso jurídico ante el Ministerio de Educación para que se pronuncie e identifique si hay o no alguna infracción en los manejos de la universidad.



Granados afirma que ha enviado derechos de petición, recursos de reposición y recursos de queja contra la IUC, y que "el Ministerio lo que ha hecho es trasladar para que la universidad conteste".



Por otro lado, denuncia que le cobraron gastos excesivos por los derechos de grado y que habría hacinamiento en las aulas.

Acoso laboral

Las denuncias contra Carlos Moreno de Caro por acoso laboral y maltrato a sus empleados en la Universitaria de Colombia son impresionantes, parece un psicópata pic.twitter.com/YXo9MOCokd — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) January 7, 2024

Las afectadas que denuncian presunto acoso laboral afirman que reciben malos tratos por parte de las directivas.



Una de las víctimas detalló a City Noticias que hay señalamientos ofensivos hacia la apariencia física de las personas: “Si algo no les gusta, te devuelve a la casa. No trabajan con personas obesas o con sobrepeso, para ellos no son personas talentosas. Si tienes los dientes dañados, para ellos tampoco es presentable. Te denigran de todas las maneras posibles, hay un odio constante hacia las mujeres”, reveló la mujer.



De igual forma, dice que las personas que laboran actualmente tienen miedo de denunciar por temor a perder el empleo o de ser suspendidas de sus labores.

