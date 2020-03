¿Por qué es histórico el acuerdo firmado en Sumapaz el fin de semana?

En medio del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, la alcaldesa de Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila y Tolima firmaron un acuerdo sin precedentes en materia de integración regional: el #PactoSumaPaz, que los compromete a incluir temas de interés ambiental, alimentario, de servicios y de construcción de paz en los planes de desarrollo locales.



El evento, convocado por la RAP-E (Región Administrativa y de Planeación Especial), comenzó en Usme, con la primera junta directiva del cuatrienio. Allí, entre otras cosas, se materializó uno de los ejes del acuerdo: la ‘Construcción y promoción de la identidad regional a través del ciclismo’ con la creación del equipo profesional e internacional Team Región Central.

“Si uno mira de dónde salen los mejores ciclistas de Colombia, ve que son de Boyacá y Cundinamarca. Entonces, la región central va a lanzar su propio equipo profesional para dar vitrina a hombres y mujeres que necesitan de una oportunidad para que los vean en Europa y para promocionar el turismo de la región”, explicó Fernando Flórez, gerente de la RAP-E y agregó que la confirmación de Unión Ciclista internacional será otorgada en octubre.

Este sábado, para honrar desde ya el naciente equipo de escala internacional, los seis mandatarios pedalearon hasta la laguna Chisacá para llegar a la firma del pacto. Allí, cambiaron la bicicleta por la ruana y un chorote, o recipiente, de barro, en el que cada uno llevaba aguas de su territorio para ser vertidas juntas para simbolizar la unión de los territorios.



Luego firmaron el acuerdo de 7 puntos (ver gráfico) que, espera la RAP-E, no se queden en el papel. “Nosotros hicimos las propuestas y confiamos en que se van a materializar en los planes de desarrollo. Si se hace así, todo queda de obligatorio cumplimiento”, mencionó Flórez.

Y ya hay adelantos. Este viernes se presentó el Plan de Desarrollo de Bogotá e incluyó el componente regional. Por su parte, Cundinamarca finaliza la formulación del suyo y promete hacer énfasis en la integración con Bogotá y en el abastecimiento alimentario regional sostenible y rentable para sus campesinos, eliminando intermediarios.



No es una exageración referirse a este acuerdo como algo histórico. Si bien la RAP-E nació en 2014 como una figura de apoyo a la integración regional y que permitía llamar a juntas directivas y proyectos conjuntos, nunca se había llegado a este nivel de convocatoria y compromiso. Al menos, así lo manifiesta su gerente: “Después de 3 administraciones, se tiene un objetivo real y los mandatarios recién posesionados llegan con una voluntad política sin precedentes para trabajar por la región”.

El cumplimiento del pacto será monitoreado por la RAP-E, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Conservación Internacional.

Firma del Pacto SumaPaz. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Los grandes ejes

Dentro de los puntos, es destacable el énfasis ambiental, campesino y alimentario y de construcción de paz que se dio al pacto.



El eje ambiental habla, por ejemplo, de proteger el sistema de páramos de la región. Un tema que suena aún más semanas después del fatal incendio que consumió más de 2.000 hectáreas del páramo de Sumapaz. Según cifras de la RAP-E, en el momento hay 1.098 hectáreas en proceso de restauración en varios de estos ecosistemas de esta región. Durante la firma, la alcaldesa distrital habló de la apuesta conjunta para que el trabajo aumente a 3.000 hectáreas.



Desde el componente de seguridad alimentaria, hubo especial interés de los departamentos en dignificar el trabajo campesino. “La intermediación es inmensa, los circuitos largos que aumentan los precios y disminuye la calidad de los productos. Entonces, lo más práctico es organizar un plan de abastecimiento alimentario para que se dé de forma más ordenada: haciendo la compra directa a los pequeños y medianos y logrando una estabilidad en precios, beneficiando al consumidor”, sostuvo Flórez.

Bogotá sería la principal beneficiada. De acuerdo con cifras de la RAP-E y de la Secretaría de Planeación del Distrito, de esta zona viene la mayoría de frutas, verduras, tubérculos, raíces, granos, lácteos que se consumen en la capital.

Finalmente, el interés está puesto en la paz. “Tenemos que seguir consolidando la paz tan necesaria en Colombia. Yo he ido al páramo y me he encontrado con excombatientes y ellos me han hablado de su voluntad de trabajar por el país”, comenta Flórez.



Expertos, consultados en ocasiones anteriores por EL TIEMPO al hablar de ruralidad, coinciden en que la firma del acuerdo de paz de 2016 abrió una oportunidad para trabajar por zonas claves del conflicto como Sumapaz.



Uno de los mecanismos que busca cumplir el objetivo viene de Bogotá. En su proyecto de Plan de Desarrollo, la Alcaldesa incluye la ejecución de un programa de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) en Sumapaz, para mejorar la calidad de vida de los campesinos y abrirles espacios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Otros compromisos

En medio de la declaratoria de un trabajo en equipo por Sumapaz, hubo anuncios adicionales desde el Distrito. Uno de los más destacables fue la intención de Bogotá de presentar a Sumapaz ante la Unesco para declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



También se prometió trasladar la sede de la alcaldía de Sumapaz desde Kennedy, donde funciona hoy, hasta el corregimiento de Nazareth, en Sumapaz, para garantizar a la población campesina el acceso a los servicios del Distrito.



Incluso, se confirmó la implementación del ‘pago por servicios ambientales’ como un incentivo a las comunidades que protegen los ecosistemas.



A medida que se definan estos y otros proyectos desde las regiones se proyectarán los costos del pacto que, finalmente, volteó la mirada de las autoridades a la integración regional.

¿Qué es la RAP-E?

RAP-E significa Región Administrativa y de Planeación Especial y es la primera entidad pública regional creada en el país para agrupar los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y el Distrito Capital. Recientemente se unió Huila.



Tiene como objetivo impulsar planes regionales de desarrollo económico y ambiental. Sus ejes de trabajo giran en torno a la competitividad, la gobernanza, la infraestructura, la seguridad alimentaria y el manejo de riesgos.

Lo que dijeron los firmantes del pacto

Claudia López (Alcaldesa de Bogotá): “Vamos a proteger el páramo, a darles opciones a nuestros campesinos para que puedan producir de manera sostenible y a sacar adelante nuestro equipo ciclístico y a aprender a vivir en paz”.



Nicolás García (Gobernador de Cundinamarca): “Hay grandes acuerdos para comercializar los productos de los campesinos de la región. Una gran noticia es que Bogotá está dispuesta a ayudarnos a eliminar intermediarios”.



Ramiro Barragán (Gobernador de Boyacá): “Asumo la presidencia de la Región Central para el 2020 con el compromiso de avanzar en equipo en el desarrollo rural sostenible, la protección de ecosistemas y la competitividad regional”.



Ricardo Rozo (Gobernador del Tolima): “De esta montaña se desprende el agua que llega a departamentos como el Tolima, Huila, Meta y Cundinamarca, entre otros. Protegeremos el futuro de las generaciones que vienen”.



Juan Guillermo Zuluaga (Gobernador del Meta): “Con el sistema de abastecimiento rural contrarrestamos la crisis que afronta el sector, con la venta directa, a precio justo y directamente con el Distrito. El proveedor del PAE en el Meta promete comprar plátano a agricultores locales".



Luis Dussán (Gobernador del Huila): “Este es, sin duda alguna, un espacio de conexión con el ambiente y que permite el fortalecimiento de la integración regional”.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes