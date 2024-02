Planes cerca de Bogotá: reabren senderos Serranía, Kilómetro 11 y Doce Quebradas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que a partir de este fin de semana se reabren los recorridos guiados por el sendero Serranía. Igualmente, a partir del martes 27 de febrero se habilitarán las caminatas por los senderos Kilómetro 11 y Doce quebradas.

Facebook Twitter Linkedin

Sendero 12 quebradas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los interesados deben inscribirse previamente en el aplicativo Camino de los cerros orientales. Los demás senderos administrados por la EAAB permanecerán cerrados y su fecha de reapertura se informará oportunamente.

Recomendaciones:

Facebook Twitter Linkedin

Sendero Serranía Foto: Acueducto de Bogotá

• Evitar tomar caminos no autorizados por los cerros de la ciudad.



• Abstenerse de llevar botilitos o botellas de vidrio y menos, dejarlas abandonadas

en la montaña.



• Si se evidencia la presencia de conatos o columnas de humo, comunicarse

inmediatamente a la Línea 123.



• No realizar fogatas y/o quemas de residuos.



• No arrojar colillas de cigarrillos.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ