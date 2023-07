El Acueducto de Bogotá se pronunció sobre el comunicado emitido por la Contraloría de Bogotá en donde configura 33 (treinta y tres) hallazgos administrativos sobre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, de los cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria y 14 fiscales, todos por $111.525 millones, por hechos relacionados con obras y el pago de multas, sanciones e interés de mora impuestas por entidades como la DIAN.

Estos fueron establecidos durante la Auditoría de Regularidad hecha al control de la gestión de la EAAB-ESP de la vigencia 2022, a los estados financieros, los informes presupuestales y el sistema de control fiscal interno, entre otros asuntos.



La EAAB-ESP dijo que “Frente a cada uno de los hallazgos, la Empresa entregó respuesta y evidencias que demuestran la probidad de la gestión realizada y la no existencia de daño al patrimonio público. Sin embargo, la Contraloría no considero procedentes los argumentos”.

Explicaron que los hallazgos se realizaron sobre contratos celebrados en 2016 a 2019. Como ejemplo de los supuestos fácticos y jurídicos expuestos destacaron los siguientes:

- En el caso del corredor ambiental del río Tunjuelo – Chiguaza, el hallazgo con presunta incidencia fiscal por $15.696 millones, es por una obra finalizada que se encuentra en proceso de ser recibida y activada por la Empresa, con lo cual los pagos efectuados corresponden al valor de las obras efectivamente ejecutadas previa verificación de la interventoría.



- Entre los hallazgos con presunta incidencia fiscal está uno por valor de $13.933 millones, por los estudios y diseños elaborados para el proyecto Parque Ecológico San Rafael; sin embargo, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá decretó medida cautelar y ordenó abstenerse de realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael hasta tanto se profiera sentencia en el proceso, siendo un hecho de un tercero sobre el cual no tiene gobernabilidad la Empresa.



- Hallazgo con presunta incidencia fiscal por $4.902 millones por un contrato de renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio Los Libertadores y sectores aferentes de la Localidad de San Cristóbal, respecto del cual el contratista no ejecutó la totalidad de las obras contratadas y la empresa adelanta el proceso judicial por los perjuicios que ocasionó a la Empresa, incluyendo la porción del anticipo no amortizado, donde informamos que existen los recursos de la retegarantía que garantizan que los mismos no se pierdan.

Noel Valencia, nuevo gerente del Acueducto, presenta obras de mejoras. Foto: EAAB

4. Los hallazgos en temas tributarios con presunta incidencia fiscal por $60.178 millones, están relacionados con el pago de las declaraciones de renta de los años gravables 2018 y 2019, donde se tomaron descuentos tributarios que no se encuentran soportados en las certificaciones ambientales exigidas por la norma.



5. La EAAB analizó los escenarios que permitieron determinar el menos gravoso para la Empresa y procedió a corregir dichas declaraciones, aprovechando los beneficios establecidos por la Ley 2277 de 2022, de reforma tributaria, en materia de reducción de sanción e intereses de mora, evitando sanciones mayores por parte de la DIAN.



6. La Contraloría de Bogotá revisó y encuentra que la información financiera y presupuestal de la Empresa es sólida y por ello fenece la cuenta del año 2022.

7. El fenecimiento de la cuenta permite demostrar la transparencia y legalidad de nuestra gestión fiscal, así como el cumplimiento de los objetivos y metas de la Empresa. Además, el fenecimiento de la cuenta anual nos permite identificar fortalezas y recibir recomendaciones y observaciones para mejorar el desempeño.



8. Como ha sido su actuar, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAABESP) siempre estará presta a los llamados de los organismos de control, ha adelantado y adelantará las acciones para la defensa del patrimonio público.



9. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) seguirá trabajando con transparencia por la ciudad, con la protección de la sostenibilidad financiera, que permita ejecutar proyectos que mejoren la prestación de los servicios y contribuyan con el desarrollo de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ