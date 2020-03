Llamado de la empresa de Acueducto a darle uso responsable al agua

Los bogotanos aumentaron de manera considerable el consumo de agua con las recomendaciones de autocuidado para reducir el riesgo de contagio con el coronavirus. Pero también porque la gran mayoría debió quedarse ya en casa.

El incremento es de un metro cúbico por segundo, según estimó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que este lunes les hizo una invitación a los usuarios a usar “responsablemente” los servicios de agua y alcantarillado, y dio algunas recomendaciones frente al consumo.



El llamado de la empresa, que se produce dos días después de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, es para que los ciudadanos no pierdan los hábitos de cuidado del recurso hídrico que se habían alcanzado en las dos últimas décadas.



“Es importante que utilicemos el agua de manera responsable durante la contingencia, eso sí, sin abandonar la principal medida de autocuidado, que es la de lavarnos las manos”, dijo este lunes la gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Cristina Arango.

La funcionaria también insistió en que la EAAB está en capacidad de suministrar el volumen adicional que ya se está consumiendo en la ciudad. Esto es porque los embalses de los cuales se abastece la capital se encuentran en un 60 por ciento de su cota máxima.



Entre las recomendaciones que da la EAAB está no permanecer mucho tiempo en la ducha, no abrir todo el tiempo la llave cuando se está cepillando los dientes o lavándose las manos, entre otras.



Al llamado se sumó el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Diego Felipe Polanía Chacón, para quien el consumo responsable es necesario siempre, y “hace referencia a usar racionalmente un recurso que es escaso. No quiere decir que no se lave las manos, pero sí que se use lo necesario”.



Y agrego: “En esta época de cuarentena habrá un pico de demanda de los hogares, y si somos despilfarradores puede haber lugares del país que sufran de desabastecimiento... Por eso, bajo cualquier circunstancia, el consumo debe ser responsable”.

Aunque la invitación busca cuidar el recurso hídrico, también hay sectores de la ciudad que han advertido que el mayor consumo que se va a generar tendrá un costo para los usuarios, pues este no va a ser gratis y se cobrará en los siguientes meses, después de la emergencia.



Esta advertencia la hizo el propio director ejecutivo de la CRA en una entrevista en EL TIEMPO el pasado fin de semana, y dijo también que se están analizando alternativas, pero que todavía no hay una decisión frente al tema.



Sobre este asunto se han pronunciado concejales de la ciudad. Uno de ellos es Álvaro Acevedo (liberal), quien viene insistiendo en que pasada la emergencia por coronavirus se cobre a los usuarios con base en el promedio del consumo que tenían antes.



En el marco de la alerta sanitaria, el Gobierno Nacional ordenó reconectar el servicio de acueducto a los morosos y a quienes han cometido fraude. Además, suspendió los incrementos hasta nueva orden. En Bogotá los usuarios suspendidos y cortados suman 41.212, para unas 160.000 personas. Todas ellas ya están recibiendo agua, según el Acueducto.



El mayor consumo en la ciudad empezó a notarse a principios de marzo, con la emergencia mundial por la pandemia de covid-19, y creció más cuando se activaron las alertas en la capital del país, hace ya un par de semanas.

Durante la declaración de la alerta amarilla por coronavirus, la alcaldesa Claudia López invitó a los bogotanos a lavarse las manos con agua y jabón, como una de las medidas de autocuidado más efectivas para reducir el contagio. Dijo que esa acción disminuye en un 50 por ciento el riesgo, algo que ha sido confirmado por expertos epidemiólogos.



En épocas normales, el consumo promedio de un bogotano es de 110 litros de agua por hora, pero con la coyuntura de la cuarentena nacional obligatoria, que empata hoy con el simulacro de cinco días, los técnicos del Acueducto consideran que va a subir más y calculan que puede llegar a 122 litros por hora.



Solo en lavado de las manos una persona en promedio gasta 1,5 litros en épocas normales. Pero si es un buen lavado, como se recomienda, el tiempo en la misma actividad se duplica. Esto se multiplica con la recomendación de hacer lo mismo cada tres horas. Y las cifras siguen subiendo si, según los expertos, una persona puede terminar lavándose las manos de 4 a 6 veces en el día.



Todo esto ha llevado a que los técnicos del Acueducto estimen que ya hay un aumento de un metro cúbico por segundo en el consumo de agua en la ciudad. En total, incluido los usuarios comerciales e industriales, que no están operando, la ciudad demanda 17,4 metros cúbicos de agua por segundo.

