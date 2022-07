La Empresa de Acueducto y Alcantarillado exigió que la Planta de Tratamiento Salitre sea entregada en su totalidad y sin deficiencias para poder continuar con la operación, debido que, a la fecha, esta presenta "serias dificultades que afectan o ponen en riesgo su correcto funcionamiento".



Este pronunciamiento se da luego de que la Procuraduría General de la Nación advirtiera que la orden judicial que profirió la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenaba al consorcio Interventor IVK a emitir el certificado de terminación de la primera fase de la obra de la Ptar Salitre, y a la Empresa de Acueducto a iniciar la operación de la misma, ponía en riesgo su buen funcionamiento.



Según la empresa, desde que asumieron la operación de la Planta de Tratamiento Salitre en diciembre de 2016, se han tenido que hacer cargo del pago de energía, del personal técnico (97 operativos), del mantenimiento preventivo de la planta, y de todo lo que implica la operación adecuada de la planta.



Asimismo, el Acueducto manifestó que la interventoría de la CAR solo ha aprobado uno de los cinco lotes de control establecidos en el Hito 1 del contrato y que "no se han realizado la totalidad de los componentes de puesta en marcha, pruebas de garantía y puesta en servicio previstos en el contrato".



"Sin embargo, por orden judicial, la EAAB se encuentra operando la planta de tratamiento", puntualizó la compañía.



El ente de control ya había señalado que "la entrega presurosa y sin asidero contractual de la planta" podría generar riesgos técnicos.

Las dificultades de la Ptar

Según el Acueducto, la planta presenta serias dificultades que afectan o ponen en riesgo su correcta operación, principalmente en los siguientes puntos:

· Equipos: dicen que hay equipos que presentan daños severos, algunos de ellos nunca han operado desde que comenzó a funcionar la planta y otros presentan fallas recurrentes.

​· Sistema automatizado de operación de la Planta de Tratamiento: explican que el sistema de control y operación no está funcionando adecuadamente.

· Manuales de operación y mantenimiento: señalan que no se han entregado los manuales de operación ni de mantenimiento.

· No se ha terminado la obra: finalmente, dicen que hasta el momento no se ha concluido la construcción de la Planta. Principalmente, falta terminar la conexión entre la fase 1 de la planta de tratamiento y la fase 2.



"La EAAB ha realizado más de 826 mantenimientos preventivos a los equipos de la planta y que corresponden al componente propio de la operación. Sin embargo, no podemos reponer equipos que han presentado fallas recurrentes o nunca han operado. Es importante que el contratista entregue la planta en condiciones adecuadas para su operación y con los equipos funcionando", agregó la empresa.

