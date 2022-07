Los daños en las tuberías de la red de acueducto de Bogotá que se han venido presentando en las últimas semanas han generado problemas de suministros y quejas por parte de ciudadanos, quienes manifiestan tener poco detalle sobre las causas de dichas contingencias.



Hace un par de semanas, cerca de 30 barrios de la localidad de Suba se quedaron sin el suministro de agua potable durante dos días luego de que se presentara un daño en la red matriz, ubicada la avenida Ciudad de Cali con calle 139.



Otros dos incidentes se registraron en la autopista Norte cuando la ruptura de dos tubos en dos fechas distintas –primero a la altura de la calle 183, el 18 de mayo, y luego en la 165, un mes después– ocasionó varios problemas de movilidad y de suministro en barrios de Suba y Usaquén.



La explicación a estos incidentes no siempre era satisfactoria para los usuarios. “Sobre la explicación no dieron detalles, solo la que pusieron en Twitter, en donde decían que fue un tubo matriz como de 6 u 8 metros de profundidad y que por eso era tan complejo arreglarlo”, contó Laura Nova, residente del barrio Aures, de Suba.

Ante esta situación, EL TIEMPO consultó con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sobre los factores que inciden en los daños.



“Existen varios motivos por los cuales las tuberías pueden presentar daños. En Bogotá se dan por procesos de corrosión, presiones, desempates que se dan en la tubería por desestabilización geotécnica, puede haber afectaciones por la carga o por donde está la tubería, o simplemente daños por parte de terceros”, señaló Cristina Aranga, gerente del Acueducto de Bogotá.



Con respecto al primer caso, la funcionaria señaló que ocurrió por el daño en una ventosa. “Este es un accesorio por donde sale el aire de la tubería”, explicó. Sobre los otros dos incidentes, indicó que se presentaron por temas de corrosión en la tubería y desgaste del material.



Asimismo, la empresa de Acueducto aclaró que el hundimiento que se generó en el barrio El Galán (Puente Aranda) el 6 de junio, donde una vía terminó hundida, ocurrió en una red de alcantarillado y no en tubería de red matriz. Sobre este asunto, la explicación dada por el IDU es que se generó debido a una fuga de una tubería de ocho pulgadas que pasa por debajo del puente de la carrera 60 y que se desajustó por la condición del terreno. “Esto ocasiona salida de agua a gran presión, que humedeció el suelo que sostiene el puente, lo que llevó a que la vía cediera”, manifestó la entidad.



Justamente, para Óscar Meza, especialista en geotecnia y pavimentos, los asentamientos –el término científico para los hundimientos– y otras fallas en el terreno que generan las rupturas podrían tener una explicación en el tipo de suelo sobre el que se construyen las vías.



“No sería pertinente culpar al pavimento porque todas las estructuras de alguna forma son susceptibles al agua. En este asunto es muy importante hablar de la calidad del suelo bogotano, porque como es bien sabido, antes esto era un lago y por ende los suelos suelen ser muy blandos. Esto también ocurre en zonas cercanas a los cerros, pues por allí pasaban muchos cauces antiguos, los que llamamos paleocauces”, explicó

Estado de las tuberías

De acuerdo con datos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de los 655 kilómetros de redes matrices que hay en la ciudad, el 34,8 % corresponde a tuberías con edad de instalación mayor a 45 años; el 52,3 %, a elementos de entre 15 y 30 años, y el 12,8 %, a tuberías con edades menores a 15 años.



Asimismo, el material predominante en la infraestructura matriz de la capital es el concreto reforzado con cilindro y varilla de acero (CCP), que representa el 61,3 % de las redes de acueducto, seguido por hierro dúctil (14,7 %), tubería de acero con recubrimiento de mortero o epóxico con (7,5 %), tubería en PVC o polietileno (7,3 %) y tubería tipo PCCP (6,7 %).



No obstante, la empresa manifestó que no hay una correlación directa entre probabilidad de daño y edad o material de la tubería, “debido a que existen distintos fenómenos que pueden afectar en mayor o menor medida el estado estructural de la tubería o sus accesorios”.



“Es importante recalcar que mensualmente la EAAB realiza el cálculo de unos indicadores de gestión operativa, mediante los cuales se cuantifica el número de daños que se presentan en la infraestructura matriz y los tiempos de atención a los mismos, y con base en estos análisis se ha identificado que el número de daños promedio que se presentan al año en la infraestructura matriz se encuentra en el rango de los valores reportados en estudios realizados a nivel mundial para redes con diámetro mayor a 12 pulgadas”, explicó la compañía.

