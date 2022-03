Durante enero del 2022 se identificó que cerca de 18.000 personas no tenían sus datos actualizados, en 2021 fueron más de 119.000. Es por eso que la Secretaría Distrital de Movilidad insta a las personas a actualizar sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), porque solamente este sistema es válido para que las autoridades de tránsito notifiquen sobre la imposición de multas.



Al no tener los datos de contacto actualizados en el Runt, se impide la notificación de la imposición de comparendos, que de no ser pagados, pueden resultar en órdenes de embargo de cuentas bancarias y otros bienes.

Por eso, para motivar la actualización de datos, la Secretaría de Movilidad enviará correos electrónicos y mensajes de texto para consultar con el número de placa o de la cédula si hay algún comparendo por pagar. La consulta se puede realizar a través de la página de la Secretaría Distrital de Movilidad en el botón de Consulta y Pago, o dando clic aquí.



Es importante aclarar que estos correos o mensajes de texto no son lo mismo que la notificación de los comparendos, solamente se hace para informar a la ciudadanía. El aviso de los fotocomparendos se envía de manera física únicamente a la dirección registrada en el Runt.