Las mujeres podrán compartir con los hombres que convivan día día o que sean importantes en su vida haciendo plames que los haga felices en este 19 de marzo, día del hombre. Estas actividades le permitirán recordarles la importancia que tienen ellos en sus vidas.



Plan de museo

Si a la persona con la que piensa compartir le gustan este tipo de planes, el sitio ideal para visitar en esta fecha es el Museo Nacional de Colombia. All[í se ofrecen exhibiciones permanentes.



Lo único a tener en cuenta es que los lunes no está abierto, sin embargo, este 19 de marzo estará abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

El Museo Nacional de Colombia fue creado en 1823, y es uno de los más antiguos de América. Foto: Mauricio Moreno

Parque Nacional Natural Chingaza

En este lugar la persona podrá disfrutar de una gran variedad de flora y fauna, por lo que será una actividad novedosa y entretenida para celebrar esta fecha especial.



Si los asistentes desean alojarse en el albergue, usar la zona de ‘camping’ o hacer una caminata guiada por el lugar debe comunicarse con la Coorporación de ecoturismo comunitario Corpochingaza al siguiente número: 3508044199 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Visita al Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Monserrate

Esta es una opción excelente para las personas que disfrutan de los atardeceres y quieran afianzar su vínculo durante esta fecha. También puede subir al cerro caminando por el sendero, sin embargo, debe tener el clima para este día.



Estos son los horarios que debe tener en cuenta al momento de comprar su entrada



- Lunes a sábado de 6:30 a.m. a 12:00 (media noche). venta de tiquetería hasta las 10:00 p.m.



- Los domingos es de 5:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., servicio de taquilla hasta las 5:00 p.m., no habrá acceso en la noche.



- Días festivos desde las 6:30 a.m. a 6:00 p.m., servicio de taquilla hasta las 5:00 p.m., no habrá acceso en la noche.

La imponente iglesia ubicada en el cerro de Monserrate, ha resistido a tres terremotos entre los años 1743 y 1827. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

REDACCIÓN BOGOTÁ.