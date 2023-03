Un nuevo caso de acoso sexual en el Sistema Masivo de Transporte Transmilenio de Bogotá, que se presentó contra una joven abogada, vuelve a prender las alarmas de cómo se está ayudando a las mujeres que son víctimas dentro del sistema de transporte público.



Hay que recordar que, según la víctima, el acosador la abordó en la Estación Suba Calle 100 y allí realizó actos obscenos aprovechando la soledad del vagón. Fue aterrador para la mujer porque luego la persiguió durante más de 45 minutos a bordo de un articulado.

Ella intentó pedirle ayuda al conductor, quien solo le dijo que para qué si no pasaba nada. En la estación San Martín, pidió apoyo para que bajaran al acosador y allí solo se encontraba una policía bachiller y un vigilante de una empresa privada. El acosador sin pena alguna amenazó a la víctima y a la joven policía.



“Aquí no hubo ningún protocolo. Han gastado millones de pesos en publicidad y en una estrategia de 25 mil ojos atentos, pero en la realidad solo hay decidía. Dónde están los protocolos de Transmilenio, de la Secretaría de la Mujer, de la Policía y de toda la administración”, aseguró el concejal Jorge Colmenares, quien trabaja con la mujer mencionada en este relato.

La abogada aseguró que tuvo que llamar a la línea de emergencia para pedir apoyo no solo para ella, sino para la policía bachiller, quien dejó ir al acosador sin pedirle identificación a pesar de que tenía sustancias psicoactivas en su poder. Solo le preguntaron el nombre, él dio un número de una cédula falsa y se fue, no sin antes decir que él era libre y que se masturbaba cuando y en donde quería, ya que era un país libre, recordó Geraldine Peña, víctima de acoso en el Sistema Transmilenio.

¿Cuál es el protocolo que se debe seguir?

EL TIEMPO consultó a la empresa TransMilenio quien explicó que el protocolo es el siguiente: La usuaria víctima de violencia debe reportar el hecho a través del equipo territorial que son los gestores de convivencia, reguladores de evasión o al centro de control, ente otros.



Si hay flagrancia hay que acudir a las autoridades del Sistema TransMilenio y en caso de no encontrar a nadie activar la línea 123 e informar al centro de control. Lo más importante es asegurar la integridad de la víctima, protegiéndola del agresor. Si no hay flagrancia el suceso se debe reportar al equipo territorial.



Se debe activar el protocolo de atención a las víctimas de violencia y brindarle información de la ruta de atención. Luego se le pregunta a la persona afectada si quiere ser contactada por los expertos de la Línea Púrpura y si ese es su deseo se registra la información con datos como nombre, cédula y descripción de los hechos. Luego se remiten a la entidad encargada. La idea es que toda la información quede registrada en la base de datos.



El siguiente paso es que se le realice seguimiento al caso y se registre en la matriz la resolución dada por la Secretaría de la Mujer a través de la Línea Púrpura. Así, dice el protocolo, se cierra el caso.

Dadas estas condiciones, es evidente que no todas las personas que trabajan en el sistema saben y conocen cómo reaccionar ante un caso de acoso o abuso sexual.



“Solo hasta que de mi oficina se comunicaron de manera extraoficial con directivos de Transmilenio, la víctima recibió un llamado. Ni la Policía que atendió el caso, ni nadie del Sistema en el sitio activó las líneas de emergencia, ni el protocolo de atención”, dijo Colmenares, quien trabaja con la víctima.



EL TIEMPO consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá, quien dijo que la auxiliar bachiller que atendió el caso se disponía a activar el protocolo, pero que la víctima dijo que no pondría una denuncia y que solo quería que capturaran al acosador. “Al hombre se le puso un comparendo por porte de estupefacientes”, dijo la institución.



Agregaron que una tara de la legislación es que TransMilenio no puede entregar con agilidad los videos de seguridad, en donde seguramente quedó registrado el hecho, porque debe mediar una orden de la Fiscalía General de la Nación y que eso demora el proceso.

Estudios

Por casos tan graves como este la Veeduría Distrital compiló en un informe llamado ¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá? el resultado que arrojó la realización de 3.089 encuestas de 35 preguntas, entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022 para determinar la percepción acerca de las violencias machistas que ocurren en la capital y cuyas víctimas son mujeres de 14 años en adelante.



Uno de los datos que más llamó la atención fue que el 67,2% de las mujeres se sienten muy inseguras e inseguras en el transporte público, mientras que el 70,7% se sienten de esta misma manera en las calles y espacios públicos de la ciudad.



Y es que las noticias de estos casos no son poco frecuentes. En septiembre Los pasajeros que iban en una ruta de Transmilenio tomaron justicia por mano propia cuando vieron a un hombre acosar sexualmente a una joven. El hecho se presentó en la estación Granja en Engativá. La mujer iba en camino a su universidad cuando sintió algo caliente en su cuerpo, pero lo atribuyó al ambiente del Transmilenio.



Luego decidió girarse, vio al hombre masturbándose detrás de ella y posteriormente, encontró su pierna llena de semen. Según la Policía, en lo que va del 2022 se han realizado más de 32 capturas por acoso y abuso sexual en Transmilenio.



Estos casos inciden en el estado de ánimo de las mujeres. El 70,1% de las encuestadas manifestaron tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte público y el 25,6% considera que a veces sienten temor de sufrirlo, mientras que, el 75,4% y el 21,2% manifestaron sentirse de esta misma manera en la calle y espacio público.



Las mujeres manifestaron que los lugares del transporte público que consideran como más inseguros para movilizarse son el sistema Transmilenio troncal (86%), los paraderos (83,7%) y el SITP (76,4%).

