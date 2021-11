Admiten tutela contra la Alcaldía por el proyecto POT de Bogotá

Hay un nuevo pero al proyecto POT de Bogotá. En la tarde de este martes, se conoció que el Juzgado 47 penal municipal con función de control de garantías aceptó la tutela interpuesta por el ciudadano Pablo Elías Rueda Montenegro por una supuesta violación al debido proceso, falsa motivación y extralimitación de funciones con el proyecto de acuerdo por el cual se busca adoptar un nuevo POT.



(Le puede interesar: Por nuevo impedimento, levantan sesión que daba inicio a discusión del POT)

Con esta decisión, el juzgado trasladó la demanda a la Alcaldía Mayor, la Secretaría Distrital de Planeación, la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá (y a sus integrantes), el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial del Distrito y el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD). El juzgado les dio dos días para dar respuesta al planteamiento del ciudadano.



Sin embargo, el juzgado no aceptó la solicitud de medida provisional, es decir, no se ordena detener el proceso de debate. Según la juez, "este despacho no la encuentra procedente en esta instancia procesal, toda vez que esta será objeto del fallo. Y no se aportó prueba alguna que indique la urgencia y necesidad de una medida provisional".



Seguramente, este nuevo giro será parte de la agenda del Concejo de Bogotá este miércoles, cuando se desarrolle la Plenaria convocada para resolver los impedimentos radicados este martes por el Concejal Martín Rivera después de que este conociera las denuncias del Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en su contra.



