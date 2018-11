Piques de motos amenazan a Villeta, Cundinamarca

La muerte de una mujer de 34 años, causada por el choque de una moto que pasaba en una caravana a toda velocidad, y que la dejó en estado crítico de salud durante una semana, fue la gota que rebosó la copa en Villeta, Cundinamarca.



Según los habitantes de la vereda El Naranjal, ubicada cerca del casco urbano del municipio, están cansados de los piques ilegales que, aseguran, se realizan por lo menos dos veces a la semana.



“Los jueves pasa la caravana de motos, de alta gama y a toda velocidad, desde las 9:30 p. m. y se devuelven a las 11 p. m. hacia Bogotá. Los domingos bajan desde las 6: 30 a. m. y a partir de las 9 a. m. se regresan hacia la capital”, señaló Alfonso Hernández, presidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda.

Por esa situación, este domingo a las 7:15 a. m. salieron unas 250 personas de la zona rural de Villeta al barrio El Paraíso, para exigirles a los motociclistas que paren con los piques ilegales, que ya cobraron la vida de Yuri Antonia Saiz, la semana pasada.



También les exigieron a la Administración municipal y a las autoridades nacionales tomar cartas en el asunto, aumentar los controles en la vía –con retenes para las motos– y mejorar la infraestructura para la seguridad de los peatones.

“Todos estamos cansados de la irresponsabilidad de los señores que cogieron esta vía como si fuera una pista de carreras: Se pasan los reductores de velocidad y no les importan las vidas de quienes caminamos”, explicó Ramiro Saavedra Triana, esposo de Yuri, la víctima fatal.

Ella fue arrollada por uno de los conductores cuando bajaba en una caravana de motos, y al tratar de tomar una curva se la llevó por delante, pues por la velocidad con la que iba el motorizado, perdió el control del vehículo.

Yuri había salido a caminar, como todas las mañanas, por la berma de la vía. “Dedicaba media hora diaria a hacer ejercicio. Tras el accidente duró ocho días grave y falleció. Dejó una hija de 14 años. Ella estaba muy joven, tenía mucha vida por delante”, recordó su esposo Ramiro.



Pero el de Yuri no es el único caso. El jueves pasado, Benjamín Díaz, de 65 años, fue arrollado por una moto que iba hacia Villeta a toda velocidad.



“Yo salgo en las mañanas a caminar 30 minutos, por mi salud. Iba por la berma cuando un motociclista me arrolló y me botó a una vivienda. El conductor huyó del lugar y yo caí hacia una casa. Gracias a Dios había un celador ahí y me pudo auxiliar”, explicó Benjamín.



Este hecho causó que su brazo se partiera en dos y le generó heridas en la espalda que hoy le impiden recostarse. El siniestro se presentó en la Y que permite tomar para Villeta o para los municipios de Quebradanegra y Útica.



“Yo vivo con mi esposa de 61 años. Hace unos cuatro años, desde que arreglaron la vía hemos visto cómo aumentó el problema de los piques ilegales. Es gente que no valora su vida”, indicó el habitante.



John Morera, alcalde de Villeta, señaló que su administración se ha reunido, al menos cuatro veces, con las autoridades de tránsito nacional para elevar las solicitudes que hoy realizan los ciudadanos. “Ese es un sector neurálgico en acccidentalidad”, sentenció.



