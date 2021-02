Ciclista murió después de ser atropellada por bus del Sitp

Comience la mañana de martes con la última información de los hechos que ocurren en Bogotá, Colombia y el mundo.



Lamentable historia en la fría noche capitalina: una mujer ciclista de 32 años fue arrollada por un vehículo del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) en la localidad de Usaquén. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer falleció en el mismo lugar del accidente.

El bus siguió su trayecto después de atropellarla. El conductor aseguró que no se había dado cuenta de que había embestido a la mujer. Acabó siendo detenido por la comunidad. El hombre no fue privado de su libertad, pero sí quedó vinculado a la investigación con el fin de esclarecer al detalle qué fue lo que pasó.



Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.



Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.

Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube

REDACCIÓN CITYTV Y REDACCIÓN EL TIEMPO