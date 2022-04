El primer accidente ocurrió hacia las 7 de la mañana en la autopista Norte con calle 197, en sentido sur-norte, cuando una ruta escolar que se movilizaba con varios estudiantes del colegio Los Arrayanes Bilingüe terminó volcada en la vía. En el vehículo se transportaban 29 niños, además de una monitora y el conductor. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cuatro ambulancias asistieron la emergencia. Unidades de la Policía de Tránsito, el Cuerpo Oficial de Bomberos y una grúa también llegaron al lugar de los hechos.



El colegio emitió un comunicado en donde señaló que trece estudiantes sufrieron contusiones y heridas leves. Los menores fueron remitidos a la Clínica La Colina, la Fundación Cardio Infantil y Los Cobos. “Los niños cuentan con acompañamiento de funcionarios del colegio y sus familias ya han sido informadas al respecto”, señalaron desde la institución educativa.



El teniente coronel Wilson Urrego Barreto, de la seccional de tránsito y transporte de la Policía de Bogotá, señaló que la causa del accidente sería “una falla mecánica en un sistema del vehículo”.



El 31 de marzo de este año, este diario ya había alertado en un informe sobre incumplimientos detectados en los vehículos de transporte escolar en Bogotá relacionados con carros que no llevan el botiquín o el extintor está vencido o no tienen los distintivos que lo identifican como tal, los dispositivos luminosos están averiados o, incluso, presentan fugas de aceite en caja o motor.



Desde el colegio explicaron que la empresa transportadora Tour-Star Viajes y Turismo, quien presta el servicio de ruta y que cuenta con todas las certificaciones de calidad ISO9001 e ISO45001, los permisos, las revisiones y los documentos necesarios para la prestación del transporte escolar. “Ellos nos han comunicado que el conductor se encuentra en buen estado de salud y que la monitora fue remitida al Hospital Simón Bolívar para revisión médica”.



Desde la institución educativa agregaron que están colaborando con las autoridades correspondientes para “esclarecer los hechos en los que se vio involucrada la ruta escolar” y así dar una versión más detallada al respecto, “con el fin de no desinformar ni a los padres ni a la comunidad ni a los medios de comunicación”.



Choque entre buses

Más temprano, a las 5:37 a.m., la empresa TransMilenio reportó el choque entre un bus alimentador y un bus zona en la carrera 18I con calle 69 N Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Testigos del accidente y vecinos del sector afirmaron que en la zona donde ocurrió el siniestro vial, una vía empinada de apenas dos carriles, suelen presentarse estos incidentes.



El choque dejó 16 personas lesionadas, según el último reporte entregado por las autoridades. Según la Secretaría de Salud al lugar llegaron nueve ambulancias que atendieron a las personas lesionadas, entre las que había un menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas al Centro Policlínico del Olaya, al hospital El Tunal y al hospital San Blas. Algunos tenían traumas leves en su cráneo y politraumatismos.



“El Ente Gestor reitera su disposición a colaborar en la investigación de las causas de este hecho, en coordinación con las autoridades y los concesionarios a los que pertenecen los vehículos”, señalaron desde la empresa de transporte.



Recomendaciones

Ante estos dos hechos, la Secretaría de Movilidad señaló que en esta temporada de invierno la lluvia puede restar visibilidad para los conductores de carros y motos por igual. Asimismo, indicaron que el piso húmedo puede afectar la capacidad de frenado, por lo que recomiendan conducir con precaución, disminuir la velocidad en las vías y encender las luces cuando haya lluvias, sin importar su intensidad.

