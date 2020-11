‘Mi mamá murió atropellada por un bicitaxi con motor’

El 7 de noviembre de 2020 entre las 12: 45 y 1:15 de la tarde le cambió la vida a una familia de Bogotá. Ada Ibeth Cardozo Ortiz murió atropellada por un bicitaxi con motor en la carrera 136 A No. 151B52 en el barrio Suba Compartir.

Como era usual esta mujer de 67 años salió de su casa después del mediodía a comprar unos víveres para el almuerzo pero, de vuelta, y a una sola cuadra de distancia de llegar a su residencia, la atropelló un bicitaxi con motor.



El golpe fue tan fuerte que la mujer quedó tendida en la calle. “Todo fue un desastre porque mi mamá no tenía identificación. Gracias a Dios una vecina vio el chip que tenía en las llaves y se dio cuenta de qué conjunto era”, dijo Wilfredo Hueso Cardozo, el hijo de la víctima.

La residente se preocupó tanto por el accidente que presenció que empezó a visitar torre por torre del conjunto hasta que llegó al apartamento donde residía la mujer. “Ahí encontró a mi hermana y le tuvo que mostrar fotos del momento del accidente. Fue muy trágico, parecía una película de terror”.



Cuando la familia arribó al lugar de los hechos ya habían trasladado a Ada al hospital de Suba. “Mi hermana tuvo que llegar en un vehículo particular hasta el centro médico”.



Ada había llegado muy mal y en estado de inconciencia. Su gravedad era tal que su familia siempre pensó que debía ser trasladada a un sitio más especializado. “Como la ambulancia nunca llegó, a nosotros nos tocó pagar una para que mi mamá fuera llevada al hospital Simón Bolívar”.

Ada era una madre ejemplar y el motor de su familia. Foto: Archivo particular

Cuando la paciente arribó al lugar le realizaron varios exámenes. Tiempo después le comunicaron a la familia que Ada tenía un trauma en su cráneo que le ocasionó una hemorragia severa. “Fue un pronóstico muy malo. Ella estuvo inconsciente hasta el domingo 8 de noviembre”.



A pesar de todos los esfuerzos médicos la paciente sufrió de muerte cerebral y finalmente murió ese mismo día en horas de la mañana. “Estamos tan tristes. Me pregunto, ¿si este transporte es ilegal, por qué si dicen que está prohibido el motor siguen andando por ahí, como si nada? No sirve que salgan en televisión a decir que es ilegal, sirve que vayan a las calles y los retiren o los decomisen”, dijo Wilfredo.



Esta familia vive un verdadero drama por cuenta de este accidente. “Y lo peor. Los ciudadanos saben que ese es un medio de transporte no permitido y lo siguen usando. La ciudad deben tomar control de esto y ofrecer medios de transporte seguros. Mi mamá murió esta vez, mañana puede ser la de cualquiera de ustedes”, dijo Wilfredo.



La familia también denunció un mal procedimiento por parte de la policía del CAI de la zona. “Se llevaron al conductor del bicitaxi y a su vehículo con motor y luego de un tiempo lo dejaron ir”.



Los allegados de Ada fueron en repetidas ocasiones a buscar al patrullero a cargo del incidente pero les decían que no estaba. “Luego mi cuñada lo encontró y se percató de que este nunca llamó a tránsito. Nos enteramos de esto porque una patrulla llegó al hospital a indagar por el caso y fuera de todo nos regañaron por no llamar a las autoridades de movilidad. Nosotros qué íbamos a saber eso en medio de semejante angustia”.



Según la familia, quien iba conduciendo el bicitaxi se identifica como Alexi Paredes González y es originario del estado de Miranda en Venezuela. “Tiene 25 años de edad, es residente del sector de Bilbao y no tiene licencia de conducción ni colombiana, ni venezolana. Además tiene una discapacidad física en la pierna izquierda, una lesión de por vida”, dijo Wilfredo.



Hoy esta familia no ha podido superar esta perdida. “Se me fue la mujer que siempre tuvo para dar de forma incondicional. Siempre nos dio ánimo, fuerza, esperanza, alegría y una sonrisa única. Mi mamita siempre creyó en nosotros sus hijos y nos decía que todo era posible. Dio todo su esfuerzo por nuestra felicidad, fue nuestra manager”.



La muerte de Ada cambió el curso de la vida de esta familia. “Todo está triste. Mi hermana vivía con ella. Todo fue muy fuerte. Tú mamá sale a hacer una compra para el almuerzo y a los 20 minutos ya no está. Se siente una impotencia tan grande. En este país nadie hace cumplir la ley, tampoco la cumplimos los ciudadanos con conocimiento de causa o por ignorancia. Por eso es que pasan estas cosas todos los días”.



El lunes anterior a la tragedia la familia de Ada se había reunido en un asado. “Celebramos el cumpleaños de mi cuñada, ese día todos compartimos, vi reír mucho a mi mamita”.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en lo que ha corrido de este año se han realizado más de 100 operativos en los que han sido inmovilizados 300 bicitaxis y se les han impuesto 350 comparendos.



Las infracciones que más cometen estos vehículos además de usar motor, es estacionar en sitios prohibidos, no usar licencia de tránsito y no portar los seguros obligatorios de ley.



Según informó la entidad hace dos años el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3256 de 2018 "Por la cual se reglamenta y autoriza la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido, para su prestación de forma eficiente, segura, y oportuna, aprovechando el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, y se dictan otras disposiciones”.



Esa resolución, según la entidad, establece en el Artículo 6 lo siguiente: “La autoridad de transporte competente deberá realizar un estudio de estructuración técnica, legal y financiera, dentro de lo cual se enmarcará la prestación del servicio de transporte” y establece los componentes que dicha estructuración debe definir.

Asimismo establece que el servicio de tricimóviles se preste en vehículos debidamente homologados conforme a características y especificaciones técnicas que dicha entidad debe definir. “A la fecha, el Ministerio de Transporte no ha realizado la homologación del vehículo; una vez se surta esta actividad, la SDM definirá la estrategia para la operación de este servicio en Bogotá”, dijo la entidad.

Agregó que la falta de homologación de estos vehículos limita el avance en el proceso de formalización tanto en las características por exigir, como en los mecanismos de control y reporte de siniestros, ya que el vehículo actualmente no se encuentra en las clasificaciones del Informe Policial De Accidentes de Tránsito (IPAT).



La SDM ha solicitado mediante un oficio el avance de dicho proceso de homologación, siendo la última reunión el 8 de octubre de 2020. “El Ministerio aún se encuentra en el proceso pero no se mencionó fecha específica para contar con los vehículos homologados. Debido a esto, no se pueden otorgar permisos de operación”, explicó la entidad.



Sin embargo, la entidad informó que contrató la consultoría para realizar la “Estructuración técnica, tecnológica, legal y financiera para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos de tipo triciclo o tricimóvil no motorizados o con pedaleo asistido para la ciudad de Bogotá”.



En los últimos meses se han realizado cuatro mesas de trabajo entre la SDM y los gremios de bicitaxistas con el fin de escuchar sus necesidades y dar a conocer los resultados de la consultoría.



El objetivo de estas mesas de trabajo, dijo la entidad, es iniciar el proceso de legalización y fijar las condiciones de operación que garanticen los criterios de seguridad, comodidad y eficiencia para los usuarios de dicho servicio, y la seguridad vial y protección del espacio público para la ciudadanía.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com