La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Guasca, llamada Ecosiecha, se pronunció este miércoles respecto a la muerte del conductor Hildebrando Rivera, quien falleció debido a graves lesiones ocasionadas por indígenas de la comunidad embera que lo agredieron tras arrollar con el vehículo a una mujer y una niña de esta etnia.

La tragedia ocurrida en horas de la noche del martes 25 de enero en el corredor vial entre Funza y Siberia, que cobró la vida de una mujer embarazada identificada como Erminda Sintua Tunay de 38 años de edad y de su hija de un año y medio, de nombre Sara Camila García Tunay, causó gran molestia e indignación en la comunidad indígena a la que pertenecían.



(Leer más: ¿Quién era el conductor que murió tras ser agredido por comunidad emberá?).



De acuerdo con las primeras versiones que hay de lo sucedido, luego del accidente, algunos miembros embera decidieron tomar justicia por mano propia y atacar al conductor del camión recolector de basuras, quien inmediatamente llamó a la empresa para reportar el accidente y el ataque del que estaba siendo víctima.



“Sobre las 8:30 de la noche, aproximadamente, recibo una llamada (...) cuando contesto el telefono escucho mucho ruido y el me dice: ‘Don Mario, estoy aquí en el camión y no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi’. Yo escuchaba muchísimo ruido”, comentó Mario Calderón, gerente de Ecosiecha, al medio ‘Blu Radio’ en la mañana de este miércoles.

Don Mario, estoy aquí en el camión y no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi FACEBOOK

TWITTER

Al parecer, el conductor Hildebrando Rivera llamó a la empresa de manera desesperada en el momento exacto en el que estaban golpeando el camión en el que se movilizaba y con el que habría arrollado a las dos personas indígenas que fallecieron en el lugar.



“Narrar lo que él me decía en ese instante es muy difícil, escuchaba mucho ruido y golpes del camión y él me decía ‘no me dejan bajar, no me dejan bajar’, le dije: ‘Hildebrando, cálmese. Voy a hablar con el alcalde, él nos va a ayudar para que llegue la policía rápidamente’ . En ese momento colgué”, señaló el gerente al medio citado.



En ese momento, la empresa no conocía acerca del accidente en el que se habría visto involucrado uno de sus conductores. Posteriormente, al volver a llamar a Hildebrando, este no contestó las llamadas, sino una persona que se había apoderado de su celular y que afirmaba: “No llame más a este (...) que lo vamos a matar”.



(Siga leyendo: Dos personas heridas y rescatadas de entre las latas en variante Siberia).



Según contó el gerente, lo siguiente que supieron acerca del conductor es que se encontraba hospitalizado en el Hospital de Engativa y hasta el lugar llegó otro trabajador de la empresa para conocer lo sucedido y su estado de salud. Sin embargo, en horas de la mañana de este miércoles 26 de enero, el hombre falleció.



"Paciente de 60 años, en móvil de APH ingresó a las 10:00 p.m. con trauma craneoencefálico severo, lesiones de tórax, abdomen y extremidades. Importante dificultad para respirar y alteración del estado de conciencia, presenta paro cardiorespiratorio, se hacen maniobras de reanimación con respuesta adecuada. Paciente inestable con alto riesgo de muerte en proceso de traslado a Simón Bolívar para manejo por neurocirugía y cirugía general", se explicó en el reporte médico preliminar.



Por su parte, la mujer indígena en estado de embarazo y su hija, a la cuál cargaba en la espalda, fallecieron en el lugar por el impacto del camión.

Más noticias:

Egan Bernal: revelan resultado de la prueba de alcoholemia al conductor

Santiago Botero se accidentó bajando de Las Palmas

Vehículo adscrito a UNP, vinculado a siniestro vial que deja dos muertos

Tendencias EL TIEMPO