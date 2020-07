Accidente en la vía Mosquera enluta por tercera vez a una familia

“Mi nombre es Carlos Pardo, soy hermano de Diego Alejandro Pardo. Él falleció en un accidente en la carretera Bogotá-Madrid el día 17 de julio, entre las 9:15 y las 9:45 de la noche”.



Este joven solía movilizarse en moto pero justo, ese viernes en la mañana, le inmovilizaron su vehículo, según su familia, de manera arbitraria. “Los papeles se le habían quedado en su oficina como le puede pasar a cualquier persona y el retén estaba a solo dos cuadras de donde laboraba en la carrera 28 con calle 12 en el barrio Ricaurte”, contó Carlos. Era diseñador gráfico y tenía una empresa pequeña de publicidad.

El joven de 33 años retorna a su oficina, recoge los papeles y se los muestra a la oficial de policía pero esta no se los recibió. “Hay un testigo que dice que el señor de la grúa le pide a la agente que recibiera los documentos y que le entregara la moto pero que la respuesta había sido que no porque la multa ya estaba impuesta”, aseguró su hermano.



La familia argumenta que la ley señala que el agente puede esperar 60 minutos para que les sean entregados los documentos requeridos y para que el infractor subsane la falta.

Diego tenía a su esposa y a sus dos niñas pequeñas. Hoy quedaron desamparadas. Foto: Archivo particular

Luego de este episodio que no fue posible resolver por la vía de la concertación Diego se quedó sin su moto. Eso lo desestabilizó, se le veía desesperado y estresado. Por esa razón, cuenta su familia, tomó la decisión de salir en su bicicleta en horas de la noche rumbo a Madrid (Cundinamarca) en donde vivía en la Hacienda Casa Blanca.



Por miedo al covid-19 en vez de utilizar transporte público y contagiar a su esposa e hijas decidió utilizar este medio para reunirse con su familia. “Pero cuatro kilómetros después del peaje del río Bogotá, donde queda una empresa llamada Soya ocurrió el accidente. Fue arrollado por un vehículo que se fugó y lo dejó abandonado”.



Su familia cuenta que el joven quedó, de forma inexplicable, en la mitad de la calle. “Quedó tirado, se perdió la bicicleta, se desapareció el casco, no sabemos si alguien inescrupuloso pasó y se robó esas cosas o si la persona que lo atropelló se llevó sus pertenencias para borrar la evidencia”.

Mi hermano quedó tirado, se perdió la bicicleta, se desapareció el casco, no sabemos quién atropelló FACEBOOK

TWITTER

Hoy no aparecen rastros del vehículo, no hay pedazos de la bicicleta. La familia está destrozada porque no sabe con certeza qué fue lo que pasó. “No sabemos si sufrió, si se hubiera podido salvar. Eso nos tiene desesperados”.



Ellos saben que nada les va a devolver la vida de Diego pero sí quieren que se haga justicia. “Queremos saber si alguien vio el accidente nos contacte. Cualquier información será muy valiosa para nosotros. Este fue un hecho terrible y pasa muy seguido en esa vía porque es muy oscura. La concesión recibe dinero todos los días por el peaje y no hay una buena iluminación”.



Diego era el único que trabajaba en su núcleo familiar y deja a su esposa y a sus dos hijas de 6 y 2 años en una situación muy preocupante. “Su esposa cuida a las niñas y ahora ellas quedaron a la deriva. Pero lo más triste es que se quedaron sin el amor de su padre. Él era el amor en pasta”.



Esta familia ya completa ocho días esperando que avance más la investigación y que se logre más material captado por las cámaras de seguridad. “No queremos que quede como un fallecido más, un número más. Yo sé que las autoridades han estado trabajando pero necesitamos más ayuda”, dijo Diego.



Pero este no es el único caso que ha documentado EL TIEMPO de accidentes fatales en ese corredor víal en donde quienes atropellan deciden huir del lugar en vez de ayudar a los heridos.



John Alexander Parra Patiño un estudiante de Diseño de la Universidad Los Libertadores y de solo 24 años murió en esa misma vía el 2 de julio de 2020. Al igual que le pasó a Diego quien lo atropelló huyó sin siquiera socorrerlo.



El 11 de enero también ocurrió otro accidente en ese mismo corredor vial. Un carro ‘fantasma’ arrolló a un joven y lo dejó tirado. Seis meses después la familia no ha sabido de ningún avance en la investigación. “Las cámaras de esa vía no sirven para nada. Me causa dolor ver que la historia se repite y que nada cambie”, dijo Catalina Martínez, familiar de esta víctima.

