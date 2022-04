En la madrugada del Jueves Santo, día en el que se inicia el puente festivo más largo del año, se registró un accidente en la vía Bogotá-Melgar.

El hecho ocurrió poco antes de las 2 a. m. en el kilómetro 43 de este corredor vial, en el sector conocido como Boquerón. Allí, un vehículo de servicio especial tipo microbús, de placas SOQ 573, que transitaba en el sentido Bogotá - Girardot, colisionó contra la montaña "produciéndose el volcamiento lateral", de acuerdo con información de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.



El siniestro que dejó un saldo de 9 personas heridas, entre los que se encontrarían tres menores de edad. Los lesionados fueron llevados a un centro asistencial en Melgar.



“De los seis adultos heridos uno de ellos presenta trauma facial y otro tiene un diagnóstico de trauma craneoencefálico, por lo que no se descarta un traslado a otro centro asistencial de mayor complejidad. Entre tanto, los cuatro restantes permanecen estables”, dijo Jorge Bolívar, secretario de Salud del Tolima, según informó La FM.



El incidente fue atendido por la concesión Vía 40 Express, la cual ha hecho un llamado a conducir con precaución, pues el hecho generó -además- congestión vehicular en esta transitada carretera.



En la mañana de este jueves, las autoridades trabajaban en los distintos corredores que utilizan los bogotanos y otros viajeros que aprovechan la Semana Santa para vacacionar. Entre estas rutas, se encuentra la vía Bogotá - Girardot, la cual presentó un monumental trancón en la madrugada del miércoles a la altura de la 'Nariz del Diablo' y que hacia las 10:30 de la mañana seguía presentando un alto flujo vehicular.



No obstante, la concesión encargada informó que, pasadas las 12 del mediodía, en este transitado corredor empezaba a disminuirse el aforo de vehículos, se presentaban buenas condiciones climáticas y no se registraban represamientos en los peajes de Chusacá y Chinauta.

REDACCIÓN EL TIEMPO