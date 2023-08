El pasado 14 de agosto se presentó un accidente de tránsito en la carrera Séptima con calle 119, sentido sur - norte, cuando un vehículo negro de alta gama dio un giro brusco y perdió el control del volante, arrollando a dos peatones y chocando contra un local comercial.

¿Qué pasó en el momento del accidente?

Liney Villareal, mamá de Antony Pérez, uno de los jóvenes que salió lesionado en el accidente, le dio a Blu Radio algunos detalles sobre la salud de los heridos, así como sobre la conductora del vehículo negro.



Primero, indicó que Antony había salido de una cirugía y permanecía estable: "Le metieron un clavo de la rodilla hacia abajo. Le reconstruyeron, porque estaba bien golpeado, tenía una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda".



La madre señaló que por el momento su hijo está en sala de recuperación y falta esperar que quede bien de la pierna.



De igual modo, detalló qué pasó segundos antes del accidente, según lo que le había contado su hijo: "Pasó que el señor del parqueadero le ayuda a ella a sacar el carro. Ellos iban a pasar la séptima, pero no cruzaron porque el semáforo cambió. Él me dice: 'Mamá, yo vi el carro y me causó curiosidad porque el carro estaba nuevo. Yo vi el carro y le dije a mi compañero, qué carro tan bonito'", recordó.



Liney agregó que su hijo no supo explicar por qué la conductora tuvo que recibir ayuda para sacar el vehículo del parqueadero. "Ellos vieron que el carro iba, y en una de esas aceleró y fue cuando lo vieron encima", agregó.

La conductora no aparece, ¿qué se sabe?

Sobre la conductora, EL TIEMPO conoció que se trataba de una mujer de 36 años de edad, quien también resultó lesionada, presentando un trauma de tórax, por lo que fue trasladada a una clínica.



Por su parte, Liney contó que también la vio en el hospital, sobre una camilla, pero que no le permitieron acercarse a ella. Coincidió en que tenía alrededor de 35 años.



Cuando le preguntaron a la madre si alguien, sea la conductora u otro familiar, se había acercado para colaborarles o disculparse. Sobre esto, Villareal respondió: “Nadie ha aparecido a pedir disculpas, a nada”. La familia considera que la persona no ha querido responsabilizarse.



En el momento del accidente, Antony iba acompañado por un compañero de trabajo y también fue arrollado. Sin embargo, sus lesiones fueron menores, por lo que ese mismo día salió del hospital. La información a la que accedió EL TIEMPO indicó que esta persona había sufrido un trauma lumbar.



La madre también aseguró que no tiene los recursos para cubrir los gastos en la clínica, por lo que está esperando a que la conductora dé la cara.

Accidente en Bogotá. Foto: Twitter: @BogotaTransito

