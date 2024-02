Grave accidente genera caos en la entrada a Bogotá; motociclista murió en el choque

En la mañana de este jueves, ocho de febrero, la movilidad en Bogotá presenta afectaciones en la entrada por la calle 13, luego de que se presentara un fatal accidente sobre las 4:30 a.m.



La concesión CCFC S.A.S., entidad encargada de la construcción, operación y mantenimiento de la vía: Bogotá (Fontibón)-Facatativá - Los Alpes, informó que en el siniestro falleció un motociclista.



"Se presenta accidente entre motociclista y vehículo de carga que se da a la fuga", reportó CCFC.



Sobre las 6 a.m., se reportó gran congestión en la zona. Usuarios de la plataforma Waze indicaron que la velocidad en el corredor era de 2 km/h.



"Debido al accidente presentado en el puente de final variante con fallecido, se realiza cierre total de vía por levantamiento del cuerpo", reportó la concesión sobre las 6:32 a.m.



Así avanza la movilidad en Bogotá este jueves ocho de febrero

Imagen de referencia de una marcha convocada por Fecode. Foto: Abel Cärdenas

Este jueves, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a una jornada de movilizaciones.



Según la información compartida por el Distrito, se esperan manifestaciones en cinco puntos de la ciudad: Búnker de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Nacional, el Parque Nacional y la carrera 13 con calle 13.



Entretanto, además del fatal siniestro en la calle 13, se han ido reportando algunos accidentes que han afectado la movilidad.



Sobre las 7:11 las autoridades de tránsito informaron sobre un siniestro en la autopista norte con calle 122. Un motociclista y un camión se vieron involucrados.



A las 6:48 a.m., se presentó un vehículo varado en la carrera 68 con av. Américas. Por cuenta de los cierres por obras, la congestión fue mayor.

[06:48 a.m.] #GerenciaEnVía informa | Se presenta vehículo varado tipo bus en la localidad de Kennedy en la Carrera 68 con Av. Américas, Sentido Sur - Norte.



Unidad de @TransitoBta y asistencia de grúa asignados. pic.twitter.com/c0g3kc57Sc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 8, 2024

