Once carros afectados, nueve heridos y dos muertos fue el saldo que dejó el terrible accidente de tránsito en la avenida Circunvalar que, en la noche del miércoles pasado, colapsó por completo la movilidad del norte de la ciudad.



El conductor de la volqueta que se desplazaba en el sentido norte-sur al parecer perdió el control de los frenos, por lo cual el vehículo se salió del carril por el que viajaba y empujó fuera de la vía a un taxi y una camioneta blindada, que cayeron aproximadamente tres metros al vacío, sobre la calzada de la calle 85, para después recibir todo el peso del tractocamión.



(Le puede interesar: ¿Qué se sabe de las causas del accidente en la Circunvalar?)

Allí, Alberto Clavijo, de 48 años de edad, conductor del taxi afectado, perdió la vida en el instante y tres personas más quedaron heridas. No obstante, otro hombre, identificado como Arturo Romero, de 46 años, perdió la batalla sobre la medianoche en el servicio de urgencias de la clínica del Country. Los otros dos ocupantes del vehículo de servicio público, de 20 y 23 años de edad, aún se mantienen hospitalizados con traumadas de cadera y hombro.



“Vemos justo el momento en el que la volqueta cae sobre los carros. Yo salgo corriendo a socorrer a las personas y familias que estaban ahí atrapadas; todos estábamos en shock, la gente gritaba y corría porque pensamos que la volqueta se iba a explotar (...) todos aportamos extintores para apagar los carros, pero fue cuando vimos que había gente viva gritando dentro de los vehículos aplastados”, así narró los hechos María Tritto, habitante del sector y quien fue testigo directo de los hechos.



(Vea: Video: el momento exacto del accidente de la volqueta en la Av. Circunvalar)



De acuerdo con las primeras versiones de la Dirección de Tránsito de la Policía, el siniestro fue producto de una falla mecánica en el sistema de frenos de la volqueta. El coronel Fernando Montaño dijo: “Revisamos los documentos y permisos del conductor y del vehículo y se encontró que estaban al día. Por ahora estamos estableciendo otras causas, como fallas en el sistema mecánico”.



Cámaras de video del sector logran recrear cómo, a gran velocidad, la volqueta impacta contra los carros que están esperando el cambio de semáforo de la calle 84 con avenida Circunvalar. Se evidencia que el primer impacto genera una seguidilla de colisiones que empujan uno tras otro los vehículos estacionados, hasta que dos de ellos y la imparable volqueta caen al vacío y dos personas pierden la vida.



Tras este accidente hay preguntas que aún quedan en el aire. Los vecinos, afectados y las víctimas del siniestro se preguntaron si ¿la vía está preparada para la circulación de carros de carga pesada? o ¿tiene las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias para evitar accidentes como el del miércoles?



Al respecto, Diego Sanchéz Fonseca, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dijo que se han venido realizando labores de inspección para saber si el muro de contención que divide las vías estaba presentando alguna falla. “Lo que hemos visto es que el muro tiene un desprendimiento de un pañete y queremos terminar de desprenderlo para revisar la estructura del muro. Este proceso lo hará un especialista en patología de estructuras; en caso de que exista la falla, debemos reemplazar todo el muro de contención”.



Aunque las autoridades han manifestado que se están realizando las investigaciones pertinentes y el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, dijo que se trabaja con celeridad para esclarecer los motivos del hecho, lo cierto es que la comunidad asegura que en la avenida Circunvalar es constante ver vehículos de carga pesada transitando a gran velocidad, en una vía que es angosta para este tipo de vehículos.



Para María Tritto es inaceptable que vehículos tan pesados transiten por la vía: “Yo no soy quien para juzgar, pero no se me ocurre por qué razón permiten que estos carros bajen a tanta velocidad y en una vía que está enfrente de centros residenciales, es muy peligroso, por ejemplo, a la hora del accidente muchos abuelos venían de traer a sus nietos del colegio, pudo pasar algo peor”.



De acuerdo con José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, es necesaria una intervención urgente en temas como la deslocalización de los generadores de mercancías y escombros, “las zonas industriales que generan y atraen cargas deberían estar fuera de las ciudades para que las volquetas no tengan que transitar por vías residenciales. Esto requiere un completo sistema de transporte de carga”.



Frente al accidente, ingenieros del observatorio señalaron que el peralte o perfilamiento de las barandas estaban invertidos respecto al sentido de la curva, lo que podría generar que en vez de una reducción de la velocidad en ambos sentidos de la curva se dé un aumento. “Hay malas transiciones en todas las curvas horizontales de esa vía”, dijeron los expertos.



Y es que mientras los organismos de socorro estaban controlando la situación en la Circunvalar, sobre la calle 72, una mujer de 25 años fue arrollada por otro camión que no alcanzó a detener la velocidad de su viaje antes de impactar a la mujer. Estos hechos se unen al accidente que ayer, en horas de la tarde, provocó el desprendimiento de una parte del puente de la autopista Norte con calle 116, cuando un camión colisionó contra la estructura.



Por esto, los expertos hacen un llamado a revisar los planes de circulación de vehículos de carga pesada en la ciudad y crear un sistema de transporte de este tipo que evite su paso por las zonas más concurridas de la capital.