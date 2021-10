'Perdí la conciencia': habló mujer atropellada por moto y taxi en Bogotá

Fue atropellada por un taxi y una moto, uno tras otro. El insólito hecho se presentó el pasado 14 de octubre en el barrio Granada Sur, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.



En las últimas horas contó qué fue lo que sucedió.

Caí y luego me pasó el taxi, me pasaron las ruedas del carro en la pierna FACEBOOK

TWITTER

En video quedó registrado el momento en el que Martha Aldana iba para la tienda e intentó cruzar la calle cuando fue embestida por un conductor de motocicleta.



Ella junto a acompañante quedaron tirados en la vía y el motociclista en otro carril.



Segundos después, tras haberse salvado de morir, un taxista pasó por encima de la víctima y escapó en su carro.



"Tengo rotos dos dientes, los siento dormidos. La pierna la tengo vuelta nada. No sé si la tengo rota o fracturada", dijo Aldana a 'City Tv'.



"A lo que yo salí volteé a mirar a un lado y miré al otro, ahí fue cuando pasó la moto.

Caí y luego me pasó el taxi, me pasaron las ruedas del carro en la pierna. Desde ahí no tengo conciencia de nada", puntualizó la mujer.

⚠️ Una mujer de 33 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser víctima de un doble accidente de tránsito. Esto es lo que se sabe de su estado de salud.

Más información 👉 https://t.co/VOsXsi271O pic.twitter.com/Z829ChWaDC — Canal Citytv (@Citytv) October 15, 2021

La madre cabeza de familia, de 33 años, perdió gran parte de sus dientes superiores y quedó con heridas de gravedad en su pierna derecha y rostro. Tras ser sometida a varias cirugías, se recupera en su casa.



La joven relató que el motociclista la auxilió, pidió ayuda y costeó una parte de las atenciones médicas que necesitó. Sin embargo, el taxista huyó del lugar y no ha aparecido para asumir su responsabilidad tras el accidente.



(En contexto: En menos de un minuto, una mujer fue arrollada por una moto y un taxi).



La familia pide que el conductor se entregue a la Policía. Las autoridades, por el momento, han identificado las placas del vehículo para hacerle seguimiento. Además, solicitan al taxista que se presente en la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.



El coronel Héctor González, comandante de Policía de Tránsito de Bogotá, aseguró: "Estamos invitando al conductor de este vehículo o a las personas que nos puedan brindar mayor información a que se acerquen a la Secccional de Tránsito".



En los videos también se registró cómo varios transeúntes siguieron derecho, ignorando la grave situación de la mujer.

Más noticias

¿Le robaron su bicicleta en Bogotá? Esta puede ser la suya

Preocupación por niños indígenas enfermos en el Parque Nacional

En robo en parque de la 93, revisaron hasta el coche de unos bebés

En video: atracan a pasajeros en bus que cubría la ruta Bogotá-Cota

Tendencias EL TIEMPO