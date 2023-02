La movilidad en el norte de Bogotá fue caótica durante la mañana de este miércoles por un grave accidente en la avenida Boyacá con calle 153.



(Lea: Grave accidente por choque múltiple en el norte de Bogotá: una persona murió)

En los hechos se vieron involucrados un taxista, un motociclista y un peatón, quien finalmente llevó la peor parte del choque y falleció por la gravedad de las heridas.



De acuerdo con las autoridades de tránsito, la víctima del accidente fue identificada como Marly Tatiana Plata, de 21 años, quien al parecer no transitaba por el andén debidamente.



(Le puede interesar: Los datos claves que amiga de Valentina Trespalacios reveló sobre John Poulos)



Sin embargo, la responsabilidad del accidente sería del motociclista, quien no tenía licencia de conducción y no tendría la pericia para manejarla. El hombre fue identificado como Nelson Iván Díaz, de 24.



El joven resultó con trauma cráneo encefálico leve y pérdida de dos dientes. Además de politraumatismos en sus extremidades.



(Además: Identifican a los dos jóvenes hallados muertos en avión de Avianca)



Por otro lado, el taxista resultó ileso.



En la mañana, las autoridades de movilidad recomendaron a quienes transitaban por la calle 153, tomar la calle 138. Asimismo, quienes transitaron hacia el norte por la Av. Boyacá, se sugirió tomar la Autonorte.



El año pasado, en Bogotá hubo 544 fallecimientos en siniestros viales, según el Observatorio de Movilidad de Bogotá.



EL TIEMPO