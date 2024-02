En video: motociclista omitió el 'Pare' y fue atropellado por un bus del Sitp en Bogotá

Un motociclista que se desplazaba por las calles del barrio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, protagonizó un lamentable accidente de tránsito durante las últimas horas.



Según se ha podido conocer, sobre las dos de la tarde de este martes, seis de febrero, el conductor de la motocicleta circulaba muy cerca de la diagonal 62 sur cuando omitió la señal de 'Pare' en una de las intersecciones del barrio San Francisco.



Desafortunadamente, cuando el hombre legó al cruce no detuvo su marcha y terminó siendo atropellado por un bus del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) que cubría la ruta A605.



Por lo sucedido, el hombre presentó lesiones y fue remitido a un centro médico cercano. Por fortuna, según los primeros informes, las heridas no fueron de gravedad.



Este martes, cuando el hecho sigue siendo tema de conversación en la comunidad, se conoció el video del momento del accidente. En la grabación, la lamentable secuencia que se ocasionó luego de no respetar la señal de tránsito.



El hombre, quien al parecer trabaja como domiciliario, no respetó la señal de 'Pare'. Foto: Capturas de pantalla

Según se ve en la grabación, el motociclista— quien al parecer trabaja como domiciliario— no hizo ningún esfuerzo por detener su marcha al llegar al cruce de la vía.



Desafortunadamente, el hombre fue atropellado por el bus del Sitp que, muestra el clip, no iba a alta velocidad.

En Bogotá, las autoridades hacen hincapié en la importancia de respetar las señales de tránsito. En el caso de omitir una señal de 'Pare', además de arriesgar su humanidad, los conductores se exponen a una sanción de 30 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes. En este 2024, la multa es de $1'300.000.

