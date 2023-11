Grave accidente en Bogotá: patrulla de la Policía se volcó tras choque en la madrugada

El conductor de un carro particular se habría pasado un semáforo en rojo a la altura del barrio Alcázares, situación que ocasionó un grave choque con una patrulla de la Policía que se movilizaba para atender una situación en la localidad de Barrios Unidos.



Patrulla de la Policía accidentada. Foto: Citytv

El accidente de tránsito ocurrió hacia las dos de la mañana de este miércoles 29 de noviembre y dejó dos policías heridos.



El aparatoso choque ocasionó que la patrulla se volcara. El vehículo particular también quedó averiado. En la zona, policías de tránsito atendieron con celeridad la situación, la cual generó zozobra en el barrio tras el impresionante accidente.



Las autoridades, además, investigan si el conductor del vehículo particular, de color gris, estaba manejando bajo los efectos del alcohol.



Hasta septiembre de este año, el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó sobre 4.549 personas afectadas por accidentes de tránsito en Bogotá. De esta cifra, 458 actores viales terminaron perdieron la vida.



Las vías con mayores índices de accidentalidad son la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Caracas, la NQS y la Calle 13.



La coronel Lizeth Casas, oficial de inspección de Policía de Bogotá, explicó que la persona que conducía el carro particular presentaba síntomas de ebriedad, por lo que fue conducido a Medicina Legal, con el objetivo de establecer si conducía bajo los efectos del alcohol.



"Lamentablemente resultan lesionados dos uniformados", añadió Casas. El conductor del carro particular fue capturado por lesiones personales.



La Policía llamó a la precaución a la hora de manejar y ahora, con Navidad, pidió precaución para no conducir si tomó alcohol.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de Kevin Díaz, Noctámbulo de Citytv