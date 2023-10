'El bus estaba dañado': habla familia del conductor que murió en accidente en La Vega

Pasan los días y los habitantes de Cundinamarca no salen de la consternación por el grave accidente que sufrió un bus en la vía Bogotá - La Vega el pasado miércoles, 17 de octubre, y que ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y 22 heridos.



Según las primeras hipótesis de las autoridades, el bus de turismo, adscrito a la empresa Exceltur S.A., presentó fallas en su sistema de frenos.



De hecho, en un audio que publicó este diario, se alcanza a escuchar la alerta de otros conductores del sector que difundían un mensaje de emergencia, instantes antes del fatal accidente: "¡En la juega que va un turismo sin frenos!".



Y ahora, este sábado, mientras todavía sigue causando impacto el revelador video de lo ocurrido en el kilómetro 51 de la vía que conduce de Bogotá a Villeta, la familia del conductor, que falleció en el accidente y destacó por hacer todo lo que estaba a su alcance por evitar una tragedia mayor, habló con EL TIEMPO.



En sus palabras, una denuncia fundamental: "El bus ya había sido reportado como no apto para viajar desde hace un mes".



Familia de valiente conductor fallecido denuncia que el bus ya tenía fallas

Por el accidente murieron tres personas y más de 20 resultaron heridas. Foto: Defensa Civil La Vega / Archivo particular

El conductor fallecido en el accidente en la vía Bogotá La Vega fue Crispín Barua, quien nació en Argentina y se vino a vivir a Colombia hace más de dos décadas.



En su último viaje, llevaba a un grupo de ciudadanos, con mayoría de habitantes de Tenjo, hacia un evento político.



Cristian Luque, ahijado, exyerno y padre del nieto de don Crispín, le contó a este diario que fue él quien se enteró primero en la familia de la lamentable noticia.



"Yo estaba trabajando cuando ocurrió el accidente y yo llamé inmediatamente a su esposa, que no tenía ni idea de lo que había pasado. Nosotros nos fuimos de una a Tabio, que es donde queda la empresa del bus, y ahí fue donde nos confirmaron la triste noticia", dijo Luque.



Según relató, don Crispín manejó durante varios minutos sin frenos y se fue pitando durante todo el trayecto para evitar que el accidente fuera peor. Sin embargo, denuncia que las fallas del bus se habían reportado desde hace un mes.



"El vehículo ya tenía fallas, ya habían dicho que el vehículo no estaba apto para salir a viajar, el bus estaba dañado desde hace un mes. El mecánico había dicho que eso no se podía sacar a un viaje largo y aún así lo mandaron en ese", denuncia Luque.



Hasta el momento, la empresa a la que el bus estaba adscrito no se ha pronunciado. Las autoridades, por su parte, avanzan en la investigación.

Este sábado, desde las 3 p.m., se lleva a cabo el sepelio de don Crispín, en Tenjo, adonde llegó junto a Carolina, su esposa, y forjó una de las familias más queridas del municipio.

El listado de heridos tras el accidente

Así quedó el bus del accidente en La Vega. Foto: Defensa Civil La Vega.

Las 22 personas que resultaron heridas fueron atendidas en centros asistenciales cercanos. Estos son sus nombres y edades:

Ana Fidelia Gutiérrez Medina, 63 años

Abraham González, 82 años

Liseth Dayanna Trivino, 22 años

Jesús David Reyes, 31 años

Anderson Felipe Giral, 18 años

María Teresa Vargas de Díaz, 72 años.

Gloria Silvia Rodríguez Ramos, 62 años

Ernesto Martínez Rubiano, 64 años

María Del Carmen Forero, 66 años

Jorge Alberto Talero, 69 años

Armando Muneton León, 66 años

María Benilda Murcía, 63 años

María Flor Corredor de Socotá.

María Mercedes Juyo, 67 años

María del Carmen Gutiérrez, 68 años

Marai Isabel Cárdenas C, 62 años

Nidia Angélica Reyes Guzmán, 29 años

Roberth Geovanny Mesa, 10 años

Beatriz Muñoz de Rodríguez, 74 años

Jorge Cubides, 72 años

María Lucila Orjuela Salgado, 62 años.

