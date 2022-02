Un niño de 10 años falleció en medio de un siniestro vial en el que un mototaxi se volcó en plena vía en el barrio Bosa Brasil, en el sur de Bogotá.



Los hechos ocurrieron el lunes 31 de enero y quedaron registrados en los reportes diarios de siniestros viales que hace la Secretaría de Movilidad:



"12:12 p.m. CARRERA 88C CON CALLE 53 SUR S - N: Se presentó siniestro con fatalidad por caída de ocupante de Bicitaxi. Se asignó unidad de tránsito y se informó a Criminalística. Fuente: NUSE. Localidad de Kennedy.



Lesionados: 0

Fallecidos: 1"



Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en que el mototaxi cae volcado. Al momento de la caída, un bus del Sitp pasa justo por el lado sin tocar el mototaxi ni a sus pasajeros y, además, otro bus que iba atrás se detiene justo a tiempo.

🔴 En video quedó registrado el momento en el que un mototaxi se volcó provocando la muerte de un menor de edad 👇#CityNoticias pic.twitter.com/wIEvuNSMm8 — Canal Citytv (@Citytv) February 2, 2022

Las causas del fallecimiento del menor estarían relacionadas al impacto que recibió en la cabeza al caer del vehículo. Por el momento, las autoridades investigan las causas del volcamiento del mototaxi.



No obstante, como señala Alexánder Reyes, experto en movilidad, estos casos difícilmente tienen respuesta para las víctimas pues, al ser un transporte informal e ilegal, no hay quien responda: "Desafortunadamente, no hay quien responde porque no hay un seguro ni un SOAT".

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, el 2 por ciento de los bogotanos son usuarios diarios de algún tipo de transporte ilegal como el mototaxi.

EL TIEMPO - CITY TV

* Con reportería de Ana María Sánchez, periodista de City Tv