La movilidad en el noroccidente de Bogotá y el sistema de transporrte masivo TransMilenio han presentado dificultades debido a un accidente que hacia las 6 de la mañana se presentó en la entrada de Bogotá, a la altura del Puente de Guadua de la Calle 80.

Múltiples reportes de usuarios muestran escenas de caos en el portal de la calle 80, donde decenas de ciudadanos esperan en la entrada del mismo para poder ingresar. A su vez, el sistema ha informado de recortes de rutas alimentadoras en sectores aledaños al inicio de la troncal de la calle 80.

El mapa en vivo con la movilidad en el noroccidente de Bogotá

(Lea también: Detenido habría muerto tras recibir golpiza en estación de Policía en Bogotá).

El siniestro vial tuvo lugar 150 metros delante del puente de Guadua. Según informaron las autoridades, estuvieron involucrados dos camiones y un tractocamión. Desde temprano, se llevan a cabo maniobras para la regulación del tráfico. Hacia las 6: 50 a. m. se habilitó el paso en un carril de la calzada.

Aunque no se reportaron fallecidos, el Cuerpo oficial de Bomberos tuvo que aplicar material absorbente para mitigar riesgos de caída por el aceite que se derramó sobre el corredor vial.



Según lo informó TransMilenio en sus redes sociales, desde las 6: 35 a.m., no se puede ingresar al portal sentido Oriente-Occidente, desde la estación Quirigua. Se deja de operar el servicio de alimentación y las rutas duales retornan en el Portal. La novedad se mantiene a las 7: 40 a. m. por la congestión vehícular que se presenta entre la carrera 100 y 114. Por el momento, diferentes equipos trabajan para normalizar el tráfico.



(Siga leyendo: Conductores de transporte público bajo estrés).

#TMahora (7:40 a.m.)



Se mantiene la novedad en el Portal de la Calle 80, por la congestión vehicular que se presenta entre la carrera 100 y 114.

Los diferentes equipos del sistema trabajan para normalizar la situación. https://t.co/MwJuvlEWVj pic.twitter.com/UPK0FGQ7RP — TransMilenio (@TransMilenio) February 20, 2023

Más noticias en EL TIEMPO

La trágica muerte que abre el debate sobre la seguridad en las obras de Bogotá

La defensa del metro que hace el hombre que firmó el contrato de la megao

Noche de emergencia en Cundinamarca por fuertes lluvias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO