Con pico y placa regional en nueve vías de ingreso a Bogotá y en Soacha, contraflujos y 110 áreas de prevención y control instaladas por la Policía de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las carreteras nacionales, Colombia vivió una nueva jornada de plan retorno.



Según el balance preliminar de la Dirección Tránsito y Transporte de la Policía, durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo se movilizaron 3’061.426 vehículos paso peaje, lo que significa un aumento del 6 por ciento respecto al año 2021.



En Cundinamarca, en donde se presentó un aumento del 10 por ciento en el número de automóviles, la cifra fue de 1’024.690.



Con respecto a Bogotá, entre viajeros que salieron y entraron se registraron 543.237 vehículos, cifra que equivale a una disminución del 2 por ciento en relación al año anterior. Durante gran parte del día, la capital registró una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora en los nueve corredores viales de ingreso, siendo los de la calle 13 y el de la autopista sur, los más congestionados durante toda la jornada.



En lo que tiene que ver con la accidentalidad, se registró una reducción del 69 por ciento, en la mortalidad del 38 y en lesionados del 61 en comparación con datos del mismo puente del año 2021.



Con corte al mediodía de ayer, 1.816 conductores habían sido sancionados por infringir las normas de tránsito, principalmente por no portar la licencia de conducción (437 partes). Además, se impusieron 316 comparendos a conductores que no tenían la revisión técnico-mecánica de su automotor al día, 179 por no contar con el seguro obligatorio del vehículo, 116 por ejercer transporte informal y 54 por adelantar en zona prohibida.



Asimismo, en materia de control a la embriaguez la Policía de Tránsito realizó más de 4.581 pruebas de embriaguez a nivel nacional, de las cuales 49 dieron positivo. Bogotá y Cundinamarca fueron las zonas del país en donde más casos se presentaron.



El momento tenso de la jornada de ayer se vivió en la vía Bogotá-Girardot, en donde, además de algunos problemas de movilidad en ciertos tramos de la carretera, un grupo de manifestantes realizó un bloqueo sobre las tres de la tarde a la altura del kilómetro 80, en el sector Azafranal, municipio de Silvania.



Sin embargo, pocos minutos después y gracias a la intervención de las autoridades de tránsito, la vía quedó despejada. En esta carretera se habilitaron varios contraflujos para permitir la movilidad en la tarde y en la noche.

BOGOTÁ Y NACIÓN

