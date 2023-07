Venció el plazo para el registro de armas traumáticas en el país. Este periodo de tiempo había sido regulado por el decreto 1417 de 2021 que dio un plazo de ocho meses (que luego fue prorrogado por otros ocho meses más) para que todas las personas que tuvieran algún tipo de arma traumática pudieran entregarlas en los almacenes de la Industria Militar (Indumil) para iniciar el proceso de marcación y registro y adelantar todo el proceso de normalización jurídica para la tenencia de armas.



Muchas de estas armas fueron utilizadas para cometer delitos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El pasado 4 de julio este periodo de 16 meses finalizó y las autoridades tanto distritales como nacionales esperan que se pueda obtener por fin un censo completo de cuantas armas están circulando por la ciudad y el país y quienes son los portadores legales de estos artefactos.



Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá, explicó que el registro buscaba obtener una base de datos completa de las armas y abrir un proceso en el que cada persona portadora debía solicitar el permiso adecuado, según lo estipula la ley, para el porte legal de estas. “Es importante destacar que duramos más de dos años esperando esto. El primer decreto que salió en 2021 fue enfático en que esto se daba en 8 meses, pero se fue ampliando y ya llegó a la última fecha”.



Ahora, explicó el alto funcionario que la clasificación, operatividad y acción de las armas que no fueron registradas está dentro del mismo marco de la ley 2535 de 1993 que estipula que toda persona que use las armas para infligir el código penal podría incurrir en penas de entre 9 y 12 años de cárcel.



Pero explicó también Nieto que hay que tener en cuenta las cifras para poder medir el impacto de esta medida, Dice que, tan solo para el año 2018, ya se habían incautado 3.201, en el 2019 el registro fue de 3.804 y en el 2020 se registraron 5.478. En lo corrido de este año, en promedio cada mes, la Policía de Bogotá ha logrado incautar 1.000 armas cada 30 días.

Aunque no son consideradas elementos para la práctica del deporte de tiro, las armas traumáticas y de fogueo son exhibidas en almacenes junto con patines y patinetas. Foto: Miltón Díaz

“Hay que tener dos claridades: primero, que hay que iniciar los operativos de incautación inmediatamente y para eso Bogotá está más que lista con la Policía Metropolitana y en articulación con la Fiscalía seccional para echar a andar los operativos de manera inmediata. Y segundo, pedimos como ciudad poder acceder a la información y a las bases de datos para que se pueda ver quién registro y quién no y poder atacar la circulación descontrolada de armas”, enfatizó el subsecretario de Seguridad Nieto.



Sin embargo, dicen las autoridades que este registro que se realizó es aún más importante para analizar quienes fueron los que no registraron las armas porque se presume, “que no quieren que haya rastro de su existencia”. Por eso, señaló Nieto que es necesario obtener los datos abiertos porque cuando las autoridades encuentren a estas personas con esos tipos de armas “podrán aplicar la medida dura para el que no la registro y que está cometiendo algún tipo de delito como el hurto, la lesión personal o cualquier situación delictiva”.



Nieto, aunque reconoció los avances del Ministerio de Defensa, señaló que es urgente que emitan con prontitud el protocolo para poder iniciar con la operatividad que permita desarmar a los delincuentes y darle garantías a todos los que sí registraron sus armas y siguieron las disposiciones de ley.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

